Barcelona e decimată înainte de El Clasico! Motivele incredibile care stau în spatele crizei de accidentări

Hansi Flick are mari bătăi de cap în acest sezon. Jucătorii Barcelonei s-au accidentat unul după altul, iar la orizont se află duelul din El Clasico cu Real Madrid. Antrenorul german va trebui serios să improvizeze în echipa de start. Motivele din spatele acestor probleme medicale par greu de identificat.
Lamine Yamal, Gavi, Robert Lewandowski, Fermín López, Dani Olmo și Ter Stegen sunt cu toții accidentați și ar putea fi out pentru derby-ul cu Real Madrid. Hansi Flick are un lot scurt, de doar 22 de jucători, și cu greu va încropi un prim „11”.
E greu de înțeles de unde apar aceste probleme medicale. Barcelona este una dintre puținele echipe de top din Europa care, în această vară, nu a participat la Campionatul Mondial al Cluburilor, iar, în mod normal, fotbaliștii trebuiau să fie ceva mai odihniți.
Totuși, situația arată cu totul altfel. Se pare că alegerea conducerii de a efectua cantonamentul de vară în Japonia nu a fost una inspirată. Jucătorii au călătorit mult și au intrat cu greu în ritmul competițional din La Liga și UEFA Champions League.
Jurnaliștii de la The Guardian anunță că surse din vestiarul catalanilor găsesc cu greu explicații pentru această adevărată criză a accidentărilor. Preparatorii fizici sunt de părere că le-au acordat fotbaliștilor suficient timp la dispoziție pentru a-și reveni după meciurile oficiale.
Desigur, multe dintre aceste accidentări nu puteau fi prevenite. Gavi și Joan García și-au rupt fiecare meniscul genunchiului, iar Lamine Yamal se chinuie cu o pubalgie care nu îi permite să ducă la bun sfârșit un meci de mare încărcătură.