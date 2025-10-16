Sport

Barcelona e decimată înainte de El Clasico! Motivele incredibile care stau în spatele crizei de accidentări

Barcelona are mari probleme înainte de duelul cu Real Madrid din El Clasico. Seria de accidentări pare că nu se mai termină. Care sunt motivele din spatele acestui dezastru.
Alex Bodnariu
16.10.2025 | 11:53
Barcelona e decimata inainte de El Clasico Motivele incredibile care stau in spatele crizei de accidentari
ULTIMA ORĂ
Hansi Flick nu are liniște înainte de El Clasico. Cu ce probleme se confruntă antrenorul Barcelonei

Hansi Flick are mari bătăi de cap în acest sezon. Jucătorii Barcelonei s-au accidentat unul după altul, iar la orizont se află duelul din El Clasico cu Real Madrid. Antrenorul german va trebui serios să improvizeze în echipa de start. Motivele din spatele acestor probleme medicale par greu de identificat.

ADVERTISEMENT

Barcelona, în criză! Infirmeria catalanilor e plină

Lamine Yamal, Gavi, Robert Lewandowski, Fermín López, Dani Olmo și Ter Stegen sunt cu toții accidentați și ar putea fi out pentru derby-ul cu Real Madrid. Hansi Flick are un lot scurt, de doar 22 de jucători, și cu greu va încropi un prim „11”.

Care sunt motivele accidentărilor

E greu de înțeles de unde apar aceste probleme medicale. Barcelona este una dintre puținele echipe de top din Europa care, în această vară, nu a participat la Campionatul Mondial al Cluburilor, iar, în mod normal, fotbaliștii trebuiau să fie ceva mai odihniți.

ADVERTISEMENT

Totuși, situația arată cu totul altfel. Se pare că alegerea conducerii de a efectua cantonamentul de vară în Japonia nu a fost una inspirată. Jucătorii au călătorit mult și au intrat cu greu în ritmul competițional din La Liga și UEFA Champions League.

Oamenii din staff-ul Barcelonei nu găsesc explicații pentru serie neagră de accidentări

Jurnaliștii de la The Guardian anunță că surse din vestiarul catalanilor găsesc cu greu explicații pentru această adevărată criză a accidentărilor. Preparatorii fizici sunt de părere că le-au acordat fotbaliștilor suficient timp la dispoziție pentru a-și reveni după meciurile oficiale.

ADVERTISEMENT
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo...
Digi24.ro
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist

Desigur, multe dintre aceste accidentări nu puteau fi prevenite. Gavi și Joan García și-au rupt fiecare meniscul genunchiului, iar Lamine Yamal se chinuie cu o pubalgie care nu îi permite să ducă la bun sfârșit un meci de mare încărcătură.

ADVERTISEMENT
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și...
Digisport.ro
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Dinamo intră în Cartea Recordurilor la meciul cu Rapid! Ce se va întâmpla...
Fanatik
Dinamo intră în Cartea Recordurilor la meciul cu Rapid! Ce se va întâmpla pe Arena Națională
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu...
Fanatik
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
Cum vrea Gareth Bale să scape de faliment, după ce a făcut 150...
Fanatik
Cum vrea Gareth Bale să scape de faliment, după ce a făcut 150 de milioane din fotbal! Clubul cu tradiție în Premier League la care este interesat să investească
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Răzvan Raț și-a distrus rivalul la TV: `A spus că îmi luam capace...
iamsport.ro
Răzvan Raț și-a distrus rivalul la TV: `A spus că îmi luam capace de la Mircea Lucescu, asta în timp ce el are 3 selecții pentru...
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!