Barcelona e în doliu de sărbători. Anunțul trist al clubului: „Căldură familiei și prietenilor”

Momente triste pentru cei de la Barcelona, asta după ce fostul sportiv și oficial al grupării catalane a decedat. Formația de pe Camp Nou și-a exprimat susținerea pentru familia acestuia.
Mihai Alecu
28.12.2025 | 16:01
Barcelona e in doliu de sarbatori Anuntul trist al clubului Caldura familieisiprietenilor
Barcelona, anunț trist pentru fani. Fostul conducător a decedat
FC Barcelona a anunțat cu profund regret trecerea în neființă a lui Carles Vilarrubí, care a ocupat funcția de vicepreședinte instituțional al Clubului între 1 iulie 2010 și 1 octombrie 2017.

Doliu pentru Barcelona. Fostul oficial al clubului a decedat

Formația catalană a făcut anunțul trist pe rețelele sociale și și-a exprimat susținerea pentru familia îndurerată.

„FC Barcelona, președintele și Consiliul de Administrație doresc să își exprime cele mai sincere condoleanțe cu ocazia trecerii în neființă a lui Carles Vilarrubí, vicepreședinte instituțional al Clubului în perioada 1 iulie 2010 – 1 octombrie 2017.

Implicat în viața Barcelonei încă din tinerețe, el a practicat și hochei pe gheață pentru club înainte de a prelua un rol pe termen lung ca director. Antreprenor și pasionat de gastronomie, a fost distins cu Creu de Sant Jordi și a fost președinte al Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. Clubul dorește să își transmită tot sprijinul și căldura familiei și prietenilor săi”, a fost mesajul Barcelonei transmis pe X.

  • 71 de ani avea Vilarrubi pe 28 decembrie la momentul în care a decedat.

Vilarrubi a fost sportiv în tinerețe

Implicat în viața Barcelonei încă din tinerețe, Vilarrubí a fost și jucător de hochei pe gheață pentru club, iar ulterior a deținut un rol important în conducerea acestuia. De-a lungul anilor, Vilarrubí a fost apreciat de comunitatea Barcelonei și de fanii clubului pentru devotamentul său față de valorile și identitatea echipei.

Contribuțiile sale la dezvoltarea instituțională a clubului, precum și implicarea în promovarea sportului și culturii catalane, i-au adus respectul colegilor, suporterilor și întregii societăți.

Real Madrid a reacționat și ea după moartea lui Vilarrubi

Chiar dacă este o rivalitate sportivă foarte mare, cei de la Real Madrid mereu au arătat că sunt un club mare și au reacționat din nou, transmițând regrete după decesul lui Vilarrubi.

„Real Madrid C.F., președintele său și Consiliul de Administrație sunt profund întristați de trecerea în neființă a lui Carles Vilarrubí, care a ocupat funcția de vicepreședinte al F.C. Barcelona între 2010 și 2017. Real Madrid dorește să transmită condoleanțe și sincere sentimente de compasiune familiei sale, clubului său și tuturor celor dragi lui. Carles Vilarrubí a încetat din viață la vârsta de 71 de ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a fost mesajul postat de Real Madrid.

