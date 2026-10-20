Barcelona, echipa care i-a provocat lui PSG cel mai mare coșmar din era Qatar!

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. Cele două echipe au un istoric plin de dueluri crâncene în competiție, iar catalanii se pot mândri cu trecutul. Au administrat cea mai usturătoare înfrângere din istoria parizienilor.

PSG a ”mitraliat” în tur pe FC Barcelona

Totul se întâmpla în urmă cu 9 ani, când cele două echipe aspirau la câștigarea trofeului Ligii Campionilor. În sezonul 2016-2017, Barcelona și PSG aveau să se întâlnească în optimile de finală ale competiției. Ambele echipe se aflau într-o formă incredibilă în campionat, însă avantajul moral era de partea ibericilor. Până atunci, cele două formații se întâlniseră în două rânduri: în sferturile de finală din 2012-2013 (Barcelona s-a impus grație golurilor marcate în deplasare) și în sezonul 2014-2015 (5-1 la general pentru catalani).

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Manșa tur avea să rupă șirul eșecurilor lui PSG împotriva Barcelonei. Pe un Parc des Princes plin până la refuz, francezii au dominat partida. Fostul fotbalist al rivalei Real Madrid, Angel Di Maria, a deschis scorul, din lovitură liberă, în minutul 18, iar Julian Draxler a mărit avantajul la +2 goluri, în minutul 40. Pauza nu a schimbat ritmul jocului. Argentinianul a mai înscris o dată, în minutul 55, cu un șut puternic din afara careului. PSG a stabilit scorul final prin reușita lui Edinson Cavani, din minutul 70, 4-0.

Deși părea că nimic nu le mai poate sufla calificarea francezilor, returul avea să se dovedească un adevărat coșmar, așa cum au titrat publicațiile la vremea respectivă. Barcelona nu mai avea de ce să joace pragmatic și a profitat de emulația din jurul echipei pentru a scrie una dintre cele mai spectaculoase povești ale fotbalului modern.

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Returul magic de pe Camp Nou: seara care nu va fi uitată între Barcelona și PSG

Deși șansele lor erau infime după dezastrul de la Paris, jucătorii lui Luis Enrique, antrenor la Barcelona la momentul respectiv, au crezut în . Cu ajutorul a peste 96 de mii de oameni în tribune, catalanii au forțat victoria încă din debutul partidei. În minutul 3, o centrare trimisă de Iniesta în careu a fost deviată de Kurzawa, pe direcția portarului. Luis Suarez, atacantul trupei blaugrana, a ajuns primul la minge, a lovit-o cu capul și a deschis scorul.

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Au urmat minute de presiune totală asupra porții apărate de Kevin Trapp, însă fundașii și-au făcut treaba impecabil. Defensiva parizienilor a cedat de abia în minutul 40, când același Andres Iniesta a trimis o centrare la firul ierbii. Mingea a ricoșat din Kurzawa în propria poartă, iar revenirea Barcelonei începea să prindă contur.

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În debutul reprizei secunde, Barcelona a continuat să atace, iar neșansa s-a ținut scai de elevii lui Unai Emery. Andres Iniesta i-a pasat în careu lui Luis Suarez. În încercarea de a recupera balonul, Marquinhos, fundașul lui PSG, a alunecat și l-a faultat pe uruguayan. De la 11 metri, Lionel Messi a tras puternic, spre colțul stâng al porții lui Kevin Trapp, iar germanul nu a putut para execuția.

PSG a revenit în joc, în minutul 62, prin colegul de la națională a lui Luis Suarez. Edinson Cavani a primit o pasă în interiorul careului și a șutat violent spre colțul scurt al porții lui Marc-Andre Ter Stegen. Goalkeeperul catalan nu a putut interveni, iar scorul general ajunsese la 5-3. Deși părea că PSG și-a asigurat victoria, Barcelona a continuat să forțeze, iar răsplata lor a venit spre sfârșitul partidei.

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În minutul 88, trupa blaugrana a beneficiat de o lovitură liberă de la marginea careului, iar Neymar și-a asumat rolul de executant. Brazilianul a trimis puternic, spre colțul stâng al porții lui Trapp și a marcat. Tot Neymar a dus scorul general la 5-5, în minutul 90+1, dintr-o lovitură de la 11 metri. Totuși, rezultatul respectiv asigura calificarea lui PSG în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, grație golului marcat în deplasare.

Toate speranțele francezilor s-au năruit în al cincilea minut de prelungiri. Cu toată echipa în jumătatea parizienilor, elevii lui Luis Enrique au așteptat momentul pentru a da lovitura de grație. Neymar a jucat o minge în spatele apărării lui PSG. Balonul a ajuns în dreptul lui Sergi Roberto, care nu a ezitat și a trimis mingea, din plonjon, direct în poartă, semnând una dintre cele mai spectaculoase reveniri din fotbal.

Echipele folosite în ”Remontada”: