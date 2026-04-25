Barcelona, victorie importantă pe terenul pe care nu mai câștigase din 2019! Cum își poate asigura titlul înainte de El Clasico

Barcelona, mai aproape ca niciodată de titlul cu numărul 29 în Spania! Vezi cum arată lupta împotriva lui Real Madrid, cu cinci etape rămase până la finalul campionatului.
Dragos Petrescu
25.04.2026 | 19:56
Barcelona a câștigat la Getafe, scor 2-0, și s-a distanțat la 11 puncte în fruntea clasamentului din Spania // FOTO: Getty
Barcelona a câștigat fără emoții pe terenul lui Getafe, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #33 din La Liga. Astfel, trupa lui Hansi Flick a profitat de remiza lui Real Madrid și s-a distanțat la 11 puncte în fruntea clasamentului din Spania, iar titlul cu numărul #29 ar putea fi adjudecat până la disputarea marelui „El Clasico”.

Barcelona este cu o mână pe trofeu în Spania! Catalanii au 11 puncte avans față de Real Madrid!

Vineri seară, „galacticii” au comis un nou pas greșit în lupta pentru câștigarea campionatului din Spania. Formația pregătită de Alvaro Arbeloa a obținut doar un punct pe „La Cartuja”, după 1-1 cu Real Betis. Barcelona a profitat imediat, câștigând cu 2-0 pe terenul lui Getafe, iar astfel, formația blaugrana și-a mărit avansul din fruntea clasamentului la nu mai puțin de 11 lungimi, în condițiile în care mai sunt de disputat doar cinci etape până la finalul stagiunii.

Fermin Lopez a deblocat tabela pe „Coliseum”, arenă pe care catalanii n-au mai câștigat din 2019, chiar înainte de pauză, mai exact în minutul 45, iar Marcus Rashford a stabilit scorul final al partidei în minutul 74. Barcelona nu mai câștigase din 2019 pe terenul lui Getafe. În urma acestui rezultat, trupa lui Hansi Flick a ajuns la borna cu numărul 85 și este lider detașat în La Liga. Real Madrid ocupă poziția secundă, cu 74 de puncte. De cealaltă parte, chiar dacă a pierdut astăzi, Getafe a rămas pe poziția a 6-a, un loc care duce în UEFA Conference League. Totuși, dacă Celta lui Ionuț Radu nu va pierde duminică pe terenul lui Villarreal, echipa lui Jose Bordalas va coborî pe 7.

Barcelona poate deveni campioană înainte de marele „El Clasico”

Cele două forțe ale fotbalului spaniol vor mai avea parte de o luptă directă în acest sezon. Barcelona și Real Madrid se vor întâlni pe 10 mai, pe Camp Nou, într-un nou episod de „El Clasico”. La momentul respectiv însă, catalanii vor putea fi matematic campioni. Pentru ca acest lucru să se întâmple, elevii lui Hansi Flick trebuie să câștige în runda următoare pe terenul Osasunei, iar gruparea „blanco” să cedeze puncte în duelul cu Espanyol.

VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”

Dacă acest scenariu se va îndeplini, la momentul meciului direct, cele două echipe vor fi despărțite (în cel mai bun caz pentru madrileni) de 13 puncte, în condițiile în care vor mai fi puse în joc numai 12. Astfel, Barcelona va putea sărbători cel de-al 29-lea titlu din istorie chiar la finalul partidei cu Real Madrid, în fața propriilor suporteri.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Titularul CFR-ului căruia îi expiră contractul, negocieri cu rivala U chiar înaintea derby-ului!...
iamsport.ro
Titularul CFR-ului căruia îi expiră contractul, negocieri cu rivala U chiar înaintea derby-ului! Pancu și-a ieșit din minți după ce a aflat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!