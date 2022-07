Barcelona evită al treilea sezon cu pierderi cu bani americani, de la un fond care a investit, în mai, în Real Madrid

205 milioane de euro va primi FC Barcelona de la fondul american Sixth Street. Operațiunea permite acoperirea găurii de 161 de milioane de euro și o balanță pozitivă pentru exercițiul financiar 2021-2022. În schimb, investitorul va primi 10% din drepturile TV pe o perioadă de 25 de ani.

De precizat că nu este prima operațiune a celor de la Sixth Street la cel mai înalt nivel în Spania. În mai . Și va investi 360 de milioane de euro în transformarea Santiago Bernabeu într-un spațiu multifuncțional. În schimb, va primi până la 30 la sută din venituri timp de 20 de ani și va putea participa la exploatarea unor noi afaceri.

Anunțul oficial al tranzacției urmează să fie făcut miercuri de FC Barcelona

Acest acord, care a fost anunțat oficial miercuri 29 iunie, cu doar o zi înainte de încheierea exercițiului financiar 2021-2022, are un rol vital pentru FC Barcelona. Pentru că permite echilibrarea conturilor din acest sezon. În condițiile în care în acest moment exista un minus de 161 de milioane de euro.

Fără îndoială însă, este doar un prim pas prin care FC Barcelona iese din ”groapa” în care a aruncat-o managementul defectuos al fostului președinte, Josep María Bartomeu. Pentru a repune cu adevărat lucrurile pe un făgaș normal și pentru a putea face mutări importante pe piața transferurilor, trebuie să urmeze și alții.

Spațiu de manevră există. După ce Adunarea Generală a aprobat planul conducerii clubului, FC Barcelona mai are de vândut 15% din drepturile TV. Plus 49,9% din Barca Studios. Și tot atâta din divizia sa de retail, Barça Licensing & Merchandising (BLM).

Ultima operațiune este, deocamdată, în „stand by”, după ce negocierile cu Fanatics și Investindustrial, care au propus o injecție de 200 de milioane de euro, au stagnat. Și aceasta pentru că FC Barcelona și-ar dori să poată răscumpăra pachetul de acțiuni. Desigur, atunci când beneficiile partenerului ating o valoare agreată. Și care să fie echivalentă cu injecția de capital și o dobândă substanțială.

Nu în ultimul rând, urmează să vină și banii de la . Acordul urmează să intre în vigoare pe 1 iulie. La o zi după ce se va încheia contractul cu sponsorul actual, Rakuten.

Cum s-a ajuns la Sixth Street?

Alegerea celor de la FC Barcelona este, desigur, surprinzătoare. Pentru că numele acestui grup financiar nu figura printre cele vehiculate în ultimele săptămâni. Însă are explicații.

Cu CVC negocierile s-au oprit în urma ultimului război al declarațiilor dintre Joan Laporta, președintele catalanilor, și Javier Tebas, omologul său din fruntea LaLiga. La care s-au adăugat și opiniile divergente ale oamenilor din Consiliul de Administrație al clubului.

Și s-a renunțat la o ”injecție” de capital de 540 milioane de euro. Din care 270 de milioane de euro pentru 8,2% din drepturile TV pe 50 de ani prin Impulso, și alte 270 de milioane de euro, pentru vânzarea a încă 10% din drepturi în termeni foarte similari.

Apoi a căzut și pista Goldman Sachs. Care oferea 900 de milioane de euro pentru 30% din drepturi pe o perioadă care nu a fost făcută publică. Însă, din pricina procentului (poate și al perioadei) s-a renunțat la idee. Pentru a nu deteriora o relație bună.

Reamintim, Goldman Sachs deține în prezent 11% din drepturile de televiziune drept garanție pentru creditul de 525 de milioane de euro accesat vara trecută, pentru a acoperi nevoile financiare curente. Și care ar urma să fie rambursat în 15 ani.

În plus, tot de la Goldman Sachs vin banii pentru Espai Barca. Deja s-a bătut palma pentru modificări legate de creditul accesat în 2019, pentru demararea lucrărilor. Suma a urcat la 180 de milioane de euro, dublu față de varianta inițială, iar scadența a fost amînată pentru 2023.

Și se negociază deja un alt acord, în valoare de 1,5 miliarde de euro, pentru derularea proiectului. Suma ar urma să fie achitată până în 2057. Iar contractul prevede o perioadă de grație de cinci ani, în care dobânda va avea o valoare între 3% și 4%.

Cine este Sixth Street

Dar cine este noul partener al lui FC Barcelona? Ei bine, este un fond de investiții care a fost fondat în 2009. Este condus de Alan Waxman, fost CEO al Goldman Sachs.

Are sediul central în San Francisco, peste 400 de angajați, operează din nouă birouri din întreaga lume: New York, Londra, Hong Kong, Dallas, Houston, Luxemburg, Melbourne și Boston. Are 60 de miliarde de euro în active în administrare și o experiență vastă în investiții în sport și infrastructură.

Dincolo de colaborarea cu FC Barcelona sau Real Madrid, Sixth Street deține 20 la sută din San Antonio Spurs, un nume important în NBA. Și este acționar majoritar în Legends Hospitality, o companie de servicii sportive și de divertisment live, co-fondată de New York Yankees și Dallas Cowboys

În plus, în portofoliul său de clienți apare și Spotify, sponsorul principal al FC Barcelona de la 1 iulie. Nu este singura legătură cu catalanii. Este implicat și în afaceri cu energie regenerabilă, sector în care este implicată și Audax, compania al cărei vicepreședinte este Eduard Romeu, cel ce este și vicepreședintele economic al FC Barcelona.

În plus, Sixth Street este și acționar al Airbnb, pe care a ajut-o să facă față în pandemie. Și un investitor masiv în proprietăți în Spania, deținând cinci hoteluri pe coastă, în orașele Benidorm (Alicante), Roquetas (Almería), Lloret de Mar (Girona) și Salou (Tarragona).