Barcelona face plângere la UEFA și îl recuză pe arbitrul VAR, același la Munchen și Milano! ”Un jaf”. Video

este un rezultat care îi pune pe catalani sub presiune în cursa pentru calificarea în primăvara Ligii Campionilor. Catalanii susțin însă că rezultatul a fost viciat de arbitraj. Care le-a refuzat un gol valabil și măcar un penalty. Și vor reclama la UEFA, mai ales că în camera VAR a fost același oficial care, la Munchen, cu Bayern, le-a refuzat un penalty la 0-0.

Este limpede, marți seara, la Milano, FC Barcelona a fost cu posesia, pasele. Nu și cu reușitele. Calhanoglu, în minutul 45+2, a fost singurul care a înscris și, la final, Inter s-a impus la limită.

Însă, la fel de adevărat este că italienii au beneficiat de un atu. Mai precis centralul sloven Slavko Vincic și cel VAR, Pol van Boekel, care au luat două, dacă nu chiar trei decizii, cu impact decisiv în rezultat și derularea partidei.

Vorbim despre golul marcat de Pedri, anulat. Ca și de două faze consemnate în prelungiri, în care . Prima dintre ele, clară.

, ”Barcelona, ​​la cererea personalului tehnic și cu aprobarea lui Joan Laporta, va face o plângere oficială la UEFA prin serviciile sale juridice.

Cu imagini incluse, pentru a-și arăta indignarea absolută față de ceea ce consideră un >. Cerând totodată ca Van Boekel să nu mai arbitreze niciodată Barcelona, ​​nici pe teren, nici în sala VAR”.

La partida de la Milano au existat mai multe faze litigioase, unele analizate și de VAR. Dar numai una, e adevărat, favorabilă celor de la Barcelona, a fost judecată corect.

În prima repriză, în minutul 24, Vincic a avut dreptate să nu acorde un penalty pentru Inter la un henț al lui Eric Garcia. Și aceasta pentru că în momentele premergătoare a existat o poziție de ofsaid.

⚠️⚽️ , sobre el penalti de ERIC GARCÍA por mano pero que no se concedió por fuera de juego:

La scurt timp după, tot pentru un ofsaid, a anulat golul lui Correa. Și de această dată pentru că, așa cum au arătat fazele, Eric Garcia l-a lăsat în poziție neregulamentară pe atacantul argentinian al lui Inter. Care nu plecase, cum s-a crezut inițial, din terenul propriu.

În minutul 65, Vincic și Pol van Boekel, au conlucrat pentru a anula un gol marcat regulamentar de Pedri. Este adevărat, înainte ca mingea să ajungă la mijlocașul catalan, din devierea lui Onana, Ansu Fati a atins mingea cu mâna, involuntar.

Aici este problema. Până la această stagiune, dacă în faza soldată cu un gol, mingea era atinsă, fie și involuntar, inclusiv de un coechipier al autorului reușitei, echipa era penalizată.

Numai că regulamentul s-a schimbat. ”Acțiunea în care mingea este atinsă accidental cu mâna sau cu brațul și, imediat după aceea, un coechipier marchează un gol sau are o oportunitate nu mai este considerată o infracțiune de joc cu mâna”, detaliază regulamentul FIFA .

Ceea ce înseamnă că reușita lui Pedri este valabilă!

La zece minute după golul anulat al lui Pedri, o nouă decizie în favoarea Interului. De data aceasta, este vorba despre o intervenție dură a lui Çalhanoglu asupra lui Busquets.

”La Çalhanoglu este clar roșu, VAR-ul trebuie să-l avertizeze”, a explicat Iturralde González, fostul arbitru internațional spaniol, în prezent analist AS.

În minutele de prelungiri, o nouă decizie împotriva celor de la FC Barcelona. De data aceasta, a fost vorba despre un henț clar făcut, în propriul careu, de Dumfries, care încerca să scoată mingea din fața lui Ansu Fati.

”Pentru mine este foarte clar”, s-a plâns Xavi după meci, cerând ca responsabilul de arbitraj să detalieze acțiunea. Fără să primească vreun răspuns.

Lucru confirmat și de persoane neutre. Buni cunoscători de fotbal. .

Amândoi au sărit când specialistul în arbitri a spus că nu este clar. ”Cum?” întrebă Carragher surprins. ”Până și fiul meu ar fi văzut mâna aceea…”, l-a completat Henry.

În fine, un minut mai târziu, tot în careul celor de la Inter, supus unui asediu, după o lovitură de colț, Skriniar l-a împiedicat pe Lewandowski să finalizeze o centrare.

Polonezul a căzut, însă arbitrul sloven nu a indicat nimic. Și nici VAR nu a cerut revizuirea acțiunii. Astfel că jocul a fost lăsat să continue.

Cei de la FC Barcelona mai semnalează, așa cum spuneam, și un alt fapt, deloc lipsit de substanță. Mai exact, ca și la primul meci din grupă jucat în deplasare, cel cu Bayern, la Munchen, omul cu deciziile în camera VAR a fost același: Pol van Boekel.

Atunci, să ne amintim, în minutul 43, la 0-0, nu a semnalizat un fault în careu al lui Davies asupra lui Dembele. Iar compatriotul Danny Makkelie, aflat departe de fază, a lăsat jocul să continue.

O fază în care și Lucas Hernandez, jucătorul lui Bayern, a recunoscut că se impunea acordarea unei lovituri de la 11 metri pentru oaspeți.

That was a clear penalty on dembele ffs

— FCB One Touch (@FCB_OneTouch)