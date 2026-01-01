Sport

Barcelona face primul transfer din 2026! Cine e atacantul care vine să-i ia locul lui Lewandowski

Barcelona începe în forță anul 2026. Catalanii sunt pe cale de a ajunge la o înțelegere cu un atacant. Cât plătesc spaniolii pentru primul transfer din noul an.
Alex Bodnariu
02.01.2026 | 00:00
Barcelona face primul transfer din 2026 Cine e atacantul care vine sai ia locul lui Lewandowski
ULTIMA ORĂ
„Noul Salah” semnează cu Barcelona. Ce scrie presa catalană despre egipteanul pe care îl cumpără catalanii
ADVERTISEMENT

Deși în continuare are probleme financiare, Barcelona pregătește primul transfer al iernii. Catalanii sunt foarte aproape să închidă afacerea cu Al Ahly Cairo pentru tânărul Hamza Abdelkarim, un fotbalist cu un potențial uriaș.

Barcelona, aproape de a face primul transfer al anului

Barcelona și-a obișnuit deja fanii cu filosofia de a utiliza cât mai mulți jucători tineri în echipa de start. Majoritatea provin din academia La Masia, însă uneori catalanii investesc și în talente crescute la alte cluburi.

ADVERTISEMENT

Hamza Abdelkarim este la un pas de Barcelona, după cum anunță presa iberică. Tânărul atacant central egiptean este considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști sub 18 ani și ar putea, într-o zi, să îi ia locul lui Robert Lewandowski în atacul formației blaugrana.

Catalanii le vor plăti celor de la Al Ahly Cairo suma de 1,5 milioane de euro pentru serviciile lui Hamza Abdelkarim. În plus, egiptenii vor păstra și un procent de 15% dintr-un transfer ulterior, iar suma totală ar putea ajunge la 5 milioane de euro, cu toate bonusurile incluse.

ADVERTISEMENT
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai...
Digi24.ro
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia

„Noul Salah” semnează cu Barcelona. Ce scrie presa catalană despre egipteanul pe care îl cumpără catalanii

Abdelkarim este poreclit deja „noul Salah”. Fotbalistul a impresionat în meciurile pe care le-a jucat deja la seniori și ar putea deveni un jucător important pentru catalani. El are o cotă de piață, potrivit Transfermarkt, de 100 de mii de euro.

ADVERTISEMENT
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat...
Digisport.ro
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți

„Abdelkarim este un număr 9 clasic, stângaci. Mai degrabă un jucător cu simțul porții decât un playmaker, are un șut puternic și o prezență fizică impunătoare.

Scouterii Barcelonei l-au urmărit în timpul Cupei Mondiale U-17 din noiembrie anul trecut, iar deși a marcat două goluri, împotriva Haiti și Venezuelei, echipa sa, Egipt, a fost eliminată în șaisprezecimi de către Elveția. Cu toate acestea, el i-a impresionat pe scouterii Barcelonei”, au scris jurnaliștii de la AS.

ADVERTISEMENT
Gafă impardonabilă la primul meci al anului din Premier League: ”Plătești o avere...
Fanatik
Gafă impardonabilă la primul meci al anului din Premier League: ”Plătești o avere și incompetența e sălbatică”
Se lasă Anthony Joshua de box după accidentul teribil? „Am dureri în tot...
Fanatik
Se lasă Anthony Joshua de box după accidentul teribil? „Am dureri în tot corpul”
Cristi Chivu pregătește o adevărată revoluție la Inter! Anunțul venit din Italia în...
Fanatik
Cristi Chivu pregătește o adevărată revoluție la Inter! Anunțul venit din Italia în prima zi din an
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Ladislau Bölöni a dezvăluit ce jucător român a fost mai valoros decât David...
iamsport.ro
Ladislau Bölöni a dezvăluit ce jucător român a fost mai valoros decât David Beckham!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!