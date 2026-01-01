Barcelona face primul transfer din 2026! Cine e atacantul care vine să-i ia locul lui Lewandowski

ADVERTISEMENT

Deși în continuare are probleme financiare, Barcelona pregătește primul transfer al iernii. Catalanii sunt foarte aproape să închidă afacerea cu Al Ahly Cairo pentru tânărul Hamza Abdelkarim, un fotbalist cu un potențial uriaș.

Barcelona, aproape de a face primul transfer al anului

Majoritatea provin din academia La Masia, însă uneori catalanii investesc și în talente crescute la alte cluburi.

Hamza Abdelkarim este la un pas de Barcelona, după cum anunță . Tânărul atacant central egiptean este considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști sub 18 ani și ar putea, într-o zi, să îi ia locul lui Robert Lewandowski în atacul formației blaugrana.

Catalanii le vor plăti celor de la suma de 1,5 milioane de euro pentru serviciile lui Hamza Abdelkarim. În plus, egiptenii vor păstra și un procent de 15% dintr-un transfer ulterior, iar suma totală ar putea ajunge la 5 milioane de euro, cu toate bonusurile incluse.

„Noul Salah” semnează cu Barcelona. Ce scrie presa catalană despre egipteanul pe care îl cumpără catalanii

Abdelkarim este poreclit deja „noul Salah”. Fotbalistul a impresionat în meciurile pe care le-a jucat deja la seniori și ar putea deveni un jucător important pentru catalani. El are o cotă de piață, potrivit Transfermarkt, de 100 de mii de euro.

„Abdelkarim este un număr 9 clasic, stângaci. Mai degrabă un jucător cu simțul porții decât un playmaker, are un șut puternic și o prezență fizică impunătoare.

Scouterii Barcelonei l-au urmărit în timpul Cupei Mondiale U-17 din noiembrie anul trecut, iar deși a marcat două goluri, împotriva Haiti și Venezuelei, echipa sa, Egipt, a fost eliminată în șaisprezecimi de către Elveția. Cu toate acestea, el i-a impresionat pe scouterii Barcelonei”, au scris jurnaliștii de la AS.