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A cedat acoperișul! Sperietură trasă pe Camp Nou de jurnaliștii care au asistat la Barcelona – Feyenoord 5-1. Video

Jurnaliștii acreditați la masa presei pentru meciul Barcelona - Feyenoord 5-1 au avut de ce să își facă griji. Proaspăt renovat, stadionul Camp Nou, a dat semne îngrijorătoare de infrastructură
Cristian Măciucă
10.09.2026 | 11:00
A cedat acoperisul Sperietura trasa pe Camp Nou de jurnalistii care au asistat la Barcelona Feyenoord 51 Video
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A cedat acoperișul! Sperietură trasă pe Camp Nou de jurnaliștii care au asistat la Barcelona - Feyenoord 5-1. FOTO: captură X @BlueCFM_
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Spectatorii veniți pe Camp Nou la Barcelona – Feyenoord, partidă programat în prima etapă din faza Ligii, au avut ce vedea. Catalanii au făcut spectacol și i-au învins pe batavi cu 5-1. Cele mai mai probleme le-au avut însă jurnaliștii acreditați la masa presei.

Noul Camp Nou, luat de ape! Inundații în zona presei la meciul Barcelona – Feyenoord 5-1

Investiția uriașă făcută de Barcelona în modernizarea stadionului Camp Nou nu a fost suficientă pentru a evita problemele provocate de vremea rea. În timpul meciului cu Feyenoord, câștigat categoric de catalani, scor 5-1, apa și-a făcut apariția inclusiv în zona rezervată jurnaliștilor.

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Barcelona a fost lovită miercuri seară de o ploaie torențială, iar condițiile meteo au fost atât de dificile încât, la un moment dat, au existat semne de întrebare inclusiv în privința începerii partidei la ora stabilită. Arena catalanilor, aflată încă în proces de modernizare, nu a trecut fără probleme peste „testul” dat de vreme.

Imaginile surprinse în zona presei, unde apa s-a infiltrat din abundență, au devenit rapid virale pe internet. Situația a atras cu atât mai mult atenția cu cât renovarea stadionului Barcelonei reprezintă un proiect gigantic, al cărui cost se ridică la aproximativ 1,5 miliarde de euro. Totuși, în ciuda ploii torențiale, gazonul de pe Camp Nou s-a prezentat în condiții excelente pe parcursul meciului Barca – Feyenoord 5-1.

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Barcelona a „demolat-o” pe Feyenoord

Barcelona a pornit ca din tun în noua ediție de UEFA Champions League. Mulți îi văd favoriți pe catalani la câștigarea trofeului pe care nu l-au mai cucerit din anul 2015. În prima etapă, echipa lui Hansi Flick a „demolat-o” pe Feyenoord, scor 5-1. Golurile Barcelonei au fost înscrise Raphinha (3 și 57), Karim Adeyemi (22), Lamine Yamal (77) și Gabriel Jesus (85), iar pentru Feyenoord a înscris Sem Stejin (82). În următoarele meciuri din Liga Campionilor, Barca le mai are de înfruntat pe Galatasaray, PSG, Sabah și Sporting, în deplasare, și pe Aston Villa, Manchester City și Como, acasă.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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