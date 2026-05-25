Barcelona, gata să dea lovitura! Cei 5 jucători doriți pe Camp Nou

ADVERTISEMENT

a terminat sezonul cu un titlu în La Liga, însă eliminarea din Champions League, în fața celor de la Atletico Madrid, a rămas o amintire neplăcută pentru catalani. Aceștia sunt deciși să forțeze câștigarea Ligii Campionilor la anul și pentru asta vor să aibă un lot cât mai competitiv.

Cei 5 jucători pe care Barcelona îi vrea. Planul de mercato al catalanilor, dezvăluit

Hansi Flick a recunoscut că vrea întăriri pentru ca echipa sa să arate și mai bine în sezonul viitor, iar șefii grupării blaugrana s-au conformat și au pregătit o listă cu posibili fotbaliști pe care să-i transfere. Primul nume ar fi Marcus Rashford, cel care este doar împrumutat de la Manchester United. Negocierile sunt în toi și, din câte se pare, englezii și spaniolii vor ajunge la un acord pentru aproximativ 30 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Al doilea jucător care este dorit pe Camp Nou este tot din Premier League, Marco Senesi. Fundașul central își încheie contractul cu Bournemouth și poate semna cu orice echipă, iar de serviciile sale s-au interesat multe formații, inclusiv din Anglia. Totuși, acesta ar putea să fie convins să accepte oferta de la Barcelona, în contextul în care ar putea să fie titular, mai ales că Hansi Flick vrea un fundaș central de picior stâng.

Bernardo Silva, pe lista Barcelonei

Bernardo Silva este al treilea fotbalist care e pe lista catalanilor și la fel ca în cazul lui Senesi el ar putea să semneze din postura de jucător liber de contract. Lusitanul tocmai și-a încheiat aventura la Manchester City, unde a fost în ultimii 9 ani și a reușit performanțe remarcabile. Polivalența sa l-a convins pe Flick, în contextul în care poate juca și la mijloc, și în atac.

ADVERTISEMENT

Catalanii vor, la fel ca în cazul lui Rashford, să-l păstreze și pe Joao Cancelo, care a fost împrumutat în iarnă de la Al Hilal. Arabii nu vor ține cu dinții de jucător și conform informațiilor apărute se pare că un transfer pentru suma de 10 milioane de euro este foarte posibil.

ADVERTISEMENT

Cine îl înlocuiește pe Lewandowski? Cele două variante pe care Barcelona le are

Cea mai mare necunoscută în acest moment este postul de număr 9 pentru Barcelona. Acolo, plecarea lasă un gol imens pentru iberici, care s-au orientat către doi jucători cu calități similare pentru a-l înlocui pe fotbalistul polonez. Julian Alvarez este principala țintă, însă rămâne de văzut dacă Atletico Madrid o să accepte să-l vândă la o rivală din La Liga.

ADVERTISEMENT

Pentru această mutare, șefii Barcelonei au pregătit majoritatea bugetului de transferuri, undeva la 100 de milioane de euro. Dacă nu iese aducerea lui Alvarez, atunci varianta Joao Pedro, de la Chelsea, a ajuns pe masa catalanilor. Brazilianul ar costa ceva mai puțin și ar fi un nume care să se potrivească stilului lui Hansi Flick, notează .