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Barcelona, în corzi înaintea dublei de foc cu PSG și Real Madrid! Doi jucători de bază s-au accidentat

Dragoș Petrescu
19.10.2026 | 13:29
Barcelona in corzi inaintea dublei de foc cu PSG si Real Madrid Doi jucatori de baza sau accidentat
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Hansi Flick a pierdut doi jucători importanți înaintea meciurilor de foc cu PSG și Real Madrid // FOTO: hepta.ro
Probleme mari pentru Barcelona! Doi oameni de bază ai lui Hansi Flick s-au accidentat înaintea duelurilor de foc cu PSG și Real Madrid.
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FC Barcelona a primit vești extrem de proaste înaintea unei săptămâni în care are programate două dintre cele mai importante confruntări ale sezonului. Catalanii nu se vor putea baza pe Eric Garcia și Jules Kounde, ambii accidentați în partida câștigată cu Real Betis, scor 5-2. Cei doi fundași au efectuat investigații medicale, iar clubul a venit cu un comunicat oficial în privința problemelor cu care se confruntă aceștia.

Eric Garcia, indisponibil între trei și patru săptămâni! Jules Kounde ratează duelul cu PSG

Victoria obținută de Barcelona în fața celor de la Real Betis a venit cu un preț important pentru formația pregătită de Hansi Flick. Deși catalanii au câștigat cu 5-2 și au continuat seria rezultatelor pozitive, doi dintre oamenii importanți din defensivă au acuzat probleme medicale.

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Primul care a părăsit terenul a fost Gerard Martin. Fundașul a fost înlocuit la pauză, după ce a suferit o lovitură la călcâi în urma unui contact cu Cucho Hernandez. Ulterior, în repriza secundă, Eric Garcia, introdus chiar în locul său, a acuzat dureri la nivelul coapsei drepte și nu a mai putut continua partida. Nici Jules Kounde nu a scăpat de probleme, francezul terminând confruntarea cu disconfort la nivelul gleznei stângi.

După efectuarea investigațiilor medicale, Barcelona a anunțat oficial că Eric Garcia a suferit o leziune musculară la nivelul dreptului femural al coapsei drepte. Recuperarea fundașului este estimată la aproximativ trei-patru săptămâni, ceea ce înseamnă că acesta va lipsi atât la meciul cu PSG, cât și la confruntarea cu Real Madrid.

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În cazul lui Jules Kounde, diagnosticul este de entorsă la glezna stângă. Clubul catalan a confirmat că fundașul francez nu va putea evolua împotriva formației din Paris, urmând ca disponibilitatea sa pentru El Clasico să fie stabilită în funcție de modul în care va decurge recuperarea în următoarele zile.

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Gerard Martin, incert pentru deplasarea de la Paris! Hansi Flick are probleme serioase în defensivă

Pe lângă accidentările lui Eric Garcia și Jules Kounde, Hansi Flick a avut emoții și în privința lui Gerard Martin. Investigațiile au indicat o inflamație la nivelul piciorului, însă veștile în cazul său sunt ceva mai bune. Acesta are șanse mari să facă deplasarea la Paris, iar prezența sa în lotul blaugrana pentru confruntarea cu PSG va depinde de modul în care va răspunde la tratament în următoarele 48 de ore.

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Problemele din defensivă sunt cu atât mai mari pentru Barcelona cu cât echipa nu se poate baza nici pe Andreas Christensen, care este deja indisponibil din cauza unei accidentări. În aceste condiții, Pau Cubarsi și Gerard Martin ar putea reprezenta principalele soluții pentru centrul defensivei în partida din Liga Campionilor. De asemenea, Joao Cancelo și Alejandro Balde sunt variante pentru flancurile defensivei, însă situația medicală a lui Kounde complică planurile tehnicianului german, mai ales în perspectiva confruntării cu Real Madrid.

Barcelona traversează un moment important al sezonului. După victoria cu Betis, scor 5-2, catalanii au ajuns la 11 succese consecutive în toate competițiile și vor încerca să-și păstreze forma excelentă în fața celor două adversare de top. Primul test va fi marți, 20 octombrie, când campioana en-titre din Spania se deplasează la Paris pentru duelul cu PSG, din Liga Campionilor. Ulterior, pe 25 octombrie, formația lui Hansi Flick va primi vizita marii rivale Real Madrid, într-un nou episod din El Clasico.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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