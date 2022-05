Barcelona își poate lua adio de la transferul lui Robert Lewandowski: ”Au peste 500 de milioane de euro pierderi”

În urmă cu o săptămână, internaționalul polonez i-a anunțat oficial pe conducătorii lui Bayern Munchen că , chiar dacă mai are un an de contract.

Transferul lui Robert Lewandowski la Barcelona a intrat în impas

În ultimele săptămâni s-a scris foarte mult despre un posibil transfer al lui Robert Lewandowski la Barcelona, mai ales că Xavi este mare fan al atacantului polonez, iar acesta este încântat de ideea de a-și încheia cariera pe Camp Nou.

ADVERTISEMENT

Numai că dorința este una, iar putința este alta. Președintele La Liga, Javier Tebas, este de părere că pentru catalani va fi foarte greu să-l aducă pe golgheterul din Bundesliga din cauza problemelor financiare cu care se confruntă.

”Trebuie să se întâmple și alte lucruri care nu știu dacă se vor întâmpla. Chestia cu Barca Estudios… În bugetul lor aveau vânzarea Barca Estudios pe care nu o văd. Cifrele sunt foarte simple, da. Au peste 500 de milioane de euro pierderi în ultimii doi ani.

ADVERTISEMENT

Trebuie să le recuperezi pentru a-l putea semna pe Lewandowski. Mai are un an contract la Bayern, salariul lui Lewandowski, plus suma pe care o vrea Bayern, îmi dau senzația că nu îl văd în prezent la FC Barcelona”, a declarat Tebas, conform cotidianului spaniol .

Vânzarea lui De Jong ar putea facilita aducerea polonezului

Conducătorul fotbalului iberic consideră că vânzarea mijlocașului olandez Frenkie de Jong ar putea fi o soluție, dar nici așa Barcelona nu este sigură că se încadrează în limitele cerute de La Liga pentru a-l putea aduce pe Robert Lewandoeski.

ADVERTISEMENT

”Ar putea fi suficient în funcție de cât îl vinzi pe De Jong și în funcție de cât cere Lewandowski. Ar putea fi cu 100 de milioane de euro mai mult decât se economisește, trebuie să vezi ce a mai rămas din amortizarea lui De Jong. Fotbalistul olandez le-ar putea oferi această posibilitate, dar nu știu dacă îl vor vinde, sau dacă intenționează să-l vândă”, a mai spus Tebas.

Frenkie de Jong este în creștere de formă, însă FC Barcelona pare decisă să se despartă de mijlocașul olandez, . Cota sa de piață ridicată și perspectiva a reduce substanțial masa salarială sunt factorii determinanți în decizia lui Xavi și a președintelui Joan Laporta.

ADVERTISEMENT

Olandezul are unul dintre cele mai mari salarii de pe Camp Nou și acesta este și motivul pentru care a fost . Pentru 70 de milioane de euro, exact atât cât este cotat de site-urile de specialitate, dar mai puțin decât suma pentru care a fost achiziționat.