Barcelona l-a prezentat oficial pe Robert Lewandowski! Primele declarații ale polonezului: „E timpul ca Barca să revină, d-aia sunt aici”. Video

. Polonezul și-a dorit din tot sufletul să joace pe Camp Nou, iar visul i s-a îndeplinit. „Extratereștrii” au plătit 50 de milioane de euro în schimbul transferului său de la Bayern Munchen, echipă la care mai avea contract până în vara lui 2023.

Robert Lewandowski, prezentat oficial la Barcelona

Al doilea cel mai bun marcator din sezonul precedent al Ligii Campionilor a zburat direct la Miami, acolo unde . În SUA, fotbaliștii lui Xavi își vor măsura forțele cu giganți precum Real Madrid sau Juventus.

„Sunt fericit să mă alătur Barcelonei! Forca Barca!”, au fost primele cuvinte ale lui Lewandowski în echipamentul blaugrana.

The Robert Lewandowski. — FC Barcelona (@FCBarcelona)

Ulterior, Lewa a făcut cunoștință cu noii săi colegi, cu care s-a salutat sau chiar s-a îmbrățișat, unii dintre ei fiind extrem de încântați să îl primească în mijlocul lor.

Welcome to the fam! 💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona)

Robert Lewandowski: „Sunt aici să ajut echipa să fie în top și să câștigăm câte titluri se poate”

Pe 21 august 2022, Robert Lewandowski va împlini 34 de ani, dar acest lucru nu l-a împiedicat să semneze un contract valabil pe patru sezoane. Din cele 50 de milioane de euro plătite lui Bayern Munchen pentru atacant, cinci milioane sunt bonusuri.

„În sfârșit sunt aici, sunt foarte fericit, mă bucur să fiu aici. Ultimele zile au fost extrem de lungi, dar într-un final s-a încheiat transferul și acum mă pot focusa pe un capitol nou în viața mea, o nouă provocare, dar sunt întotdeauna genul de jucător care vrea să câștige, nu doar meciul, dar și trofee.

Sper încă din startul sezonului să începem să câștigăm și să ne luptăm pentru trofee. Mi-am dorit întotdeauna să joc la un club puternic din La Liga, e următorul meu pas, iar această oportunitate a fost o provocare și pentru viața mea personală.

E timpul ca Barca să revină, de aceea sunt aici, să ajut echipa să fie în top și să câștigăm câte titluri se poate. Am vorbit cu Xavi, de la început am știut cum gândește, ce idei are, într-o direcție bună, a fost ușor să mă decid să vin, sunt jucătorul care vrea să câștige și să joace. Cu Xavi e posibil, el știe exact cum ar trebui să pregătească echipa, a fost un jucător incredibil și are un viitor strălucit în față, vreau să iau parte la asta.

Știu că avem jucători buni cu multă calitate, putem merge înainte împreună și știm că putem obține foarte multe în acest sezon cu această echipă, sunt sigur că așa va fi”, a declarat Robert Lewandowski, într-un interviu mai amplu.

The words of Robert Lewandowski: — FC Barcelona (@FCBarcelona)