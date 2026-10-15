Barcelona la Bucureşti! Cinci lucruri neştiute despre cea mai tare echipă de handbal din lume, înainte de meciul cu Dinamo

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Dinamo a evoluat curajos în actuala ediţie de Champions League, iar joi, de la ora 19:45, joacă împotriva Barcelonei în Sala Polivalentă. Catalanii reprezintă cea mai puternică forţă din handbalul mondial, fiind deţinătoarea trofeului.

Barcelona a ales un hotel elegant din Centrul Vechi! Sold-out la

Jucătorii celor de al Barcelona au cele mai bune condiţii la Bucureşti. Din informaţiile FANATIK, catalanii sunt cazaţi la Hilton Garden Inn din Centrul Vechi, unul dintre hotelurile elegante ale Capitalei. O noapte de cazare în această perioadă ajunge la aproximativ 1000 de lei pe noapte.

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FANATIK a aflat că la Barcelona – Dinamo va fi sold-out. În tribunele Sălii Polivalente vor fi 5000 de oameni care vor crea o atmosferă incendiară. După trei etape, Dinamo are un punct, în timp ce catalanii conduc grupa cu victorii pe linie. Săptămâna trecută, „dulăii” au pierdut cu , dar au dat o replică puternică, până în final de meci.

Cinci lucruri inedite despre Barcelona

Barcelona a fost fondată în anul 1943 şi este cea mai de succes secţie din întreaga istorie a clubului catalan, surclasând la numărul de trofee majore, inclusiv echipa de fotbal. FANATIK vă prezintă cinci lucruri neştiute despre echipa de handbal a Barcei.

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Cea mai bună echipă din istoria handbalului

Echipa de handbal a echipei FC Barcelona este considerată cea mai puternică formaţie din istoria handbalului. Are record absolut de trofee în Champions League, cu 13 trofee, record absolut în Liga ASOBAL, cu 33 de campionate şi record de trofee la Mondialul Cluburilor, şase.

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Sezon perfect în 2026

În anul 2026, Barcelona a reuşit o performanţă incredibilă. Catalanii au câştigat toate cele şapte trofee posibile, în toate competiţiile în care a fost echipa înscrisă. Formaţia lui Ortega a câştigat: Liga Campionilor, campionatul Spaniei, Cupa Spaniei, Supercupa Spaniei, Super Globe, Copa ASOBAL şi Campionatul Cataloniei.

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Buget de 10.000.000 de euro

Barcelona are un buget anual de aproximativ 10.000.000 de euro. Nu este una dintre formaţiile cu cel mai mare buget din handbalul masculin, mai ales că bugetul a fost diminuat după ce criza financiară a lovit clubul catalan. Veszprem, Magdeburg, Kiel, Fuchse Berlin, PSG sau Nantes au bugete mai mari.

Legătura catalanilor cu România

În ultimele decenii, Alexandru Dedu şi Andrei Buzle sunt românii care au evoluat la Barcelona. Fostul preşedinte al FRH a evoluat între 1996 şi 1999 la campioana Spaniei, în timp ce Buzle a fost transferat în 2017, la vârsta de 18 ani. El a bifat prezenţe şi la prima echipă a clubului, devenind campion cu echipa catalană. Evident, cea mai strânsă legătură a României cu Barca este Xavi Pascual. Unul dintre cei mai importanţi antrenori din istoria handbalului a plecat de la Barca în 2021, după 12 ani, .

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Duel cu Dinamo în sezonul 2021-2022

Precedenta „dublă” dintre Dinamo şi Barcelona a avut loc în sezonul 2021-2022. „Dulăii” au dat o replică tare catalanilor, care au reuşit să se impună cu 36-32 acasă şi cu 35-30 în Sala Polivalentă. De atunci, în lotul lui Dinamo au rămas Alex Pascual şi Robert Militaru.