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Barcelona merge din record în record! Ce a reușit echipa lui Hansi Flick, care a zdrobit prima adversară a Craiovei din Conference League

Catalin Oprea
11.10.2026 | 06:39
Barcelona merge din record in record Ce a reusit echipa lui Hansi Flick care a zdrobit prima adversara a Craiovei din Conference League
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Gabriel Jesus a marcat pentru FC Barcelona FOTO X
FC Barcelona merge ceas în Primera Division, unde are victorii pe linie și a egalat cel mai bun start de sezon din istoria clubului
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Prin victoria împotriva lui Getafe (3-0 – goluri Gordon, Gabriel Jesus și Kounde), trupa lui Hansi Flick a egalat cel mai bun start de sezon din istoria clubului. Recordul fusese stabilit anterior de Barcelona lui Tata Martino în sezonul 2013-2014, singurul al antrenorului argentinian la cârma echipei.

FC Barcelona a egalat cel mai bun start de sezon din istoria clubului

Barca are opt victorii din opt și un golaveraj de 34-7. Diferența față de Atletico Madrid este de cinci puncta, iar de Real Madrid de șase puncte. Acum 13 ani, echipa lui Martino nu a reușit să-și prelungească seria de victorii până în etapa a 9-a, remizând (0-0) cu Osasuna la Pamplona.

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Cu toate acestea, echipa care îl avea în prim plan pe Messi, a rămas neînvinsă până în etapa a 14-a, suferind prima înfrângere (1-0) în fața celor de la Athletic Bilbao, pe stadionul San Mamés, în etapa a 15-a. După ce a egalat cel mai bun start de campionat din istoria clubului, provocarea pentru Flick și jucătorii săi este acum să depășească această performanță săptămâna viitoare.

Va fi o misiune dificilă, întrucât echipa catalană va juca în deplasare împotriva lui Betis Sevilla – ocupanta locului al treilea în clasamentul din LaLiga – pe stadionul La Cartuja, sâmbăta viitoare, la ora 18:30.

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Pe 25 octombrie este El Clasico, la Barcelona

Apoi, duminică, 25 octombrie 2026, de la ora 22:00 (ora României), urmează El Clasico. Partida contează pentru etapa a 10-a din La Liga și se va disputa pe stadionul Spotify Camp Nou din Barcelona.

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FC Barcelona are un avantaj clar în fața lui Real Madrid, reușind să câștige patru din ultimele cinci dueluri disputate pe parcursul anilor 2025 și 2026. Iar Real Madrid va juca fără Vinicius, care a fost eliminat la finalul meciului cu Villareal, scor 1-0.

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Vinicius ratează marele meci

Fotbalistul brazilian a primit roșu direct în meciul de sâmbătă seară, în minutul 71, după ce el a reușit să marcheze, dar ulterior reușita a fost anulată după intervenția VAR. În faza premergătoare golului, Vinicius l-a tras de păr pe adversarul alături de care se afla în momentul respectiv, Nathan Saliba.

Eliminarea lui Vini jr. a provocat un imens scandal, iar Jose Mourinho a decis să nu se mai prezinte la conferința de presă, în semn de protest.

Dincolo de egalarea celui mai bun start de sezon, Barcelona lui Flick se remarcă și prin apetitul ofensiv spectaculos. În aceste opt etape, echipa a marcat un total de 34 de goluri, înregistrând o medie de 4,25 goluri pe meci.

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