Barcelona, mutări masive pe piaţa transferurilor. L-a adus pe „noul Neymar“ şi vrea doi fundaşi de Premier League

FC Barcelona a pierdut titlul în La Liga în faţa marii rivale Real Madrid şi pregăteşte schimbări masive în lot. Miralem Pjanic şi Trincao sunt marile transferuri deja perfectate, dar catalanii nu se opresc aici.

Pe lista de interes a Barcelonei se găsesc alte nume importante, precum Lautaro Martinez, atacantul argentian al lui Inter, dar şi doi fundaşi din Premier League.

Şefii de pe Camp Nou fac planuri şi pentru viitor şi l-au cumpărat pe cel care e cotat drept „noul Neymar“ din campionatul brazilian. Fotbalistul are 19 ani şi a costat mai puţin de 5 milioane de euro.

Unul pentru viitor, doi pentru prezent

FC Barcelona l-a cumpărat pe Gustavo Maia, 19 ani, de la Sao Paulo. Catalanii plătiseră deja un milion drept acont, iar acum au achitat şi clauza de reziliere de 3,5 milioane. Tânărul brazilian este cotat ca „noul Neymar“, dar va juca în primă fază la echipa a doua a clubului de pe Camp Nou.

Pe lista catalanilor se află însă doi fundaşi din Premier League. Caglar Soyuncu, de la Leicester, s-a remarcat în ultimele două sezoane, iar catalanii sunt dispuşi să achite 40 de milioane pentru a-şi asigura serviciile turcului de 24 de ani. Soyuncu a ajuns în Anglia, în 2018, de la Freiburg, în schimbul a 21 de milioane de euro şi mai are contract până în 2023.

De asemenea, Eric Garcia de la Manchester City este în cărţi pentru o mutare la Barcelona. Pep Guardiola a confirmat astăzi, 6 august, într-o conferinţă de presă, că tânărul fundaş nu-şi va prelungi înţelegerea scadentă în 2021. „Eric ne-a comunicat că nu vrea să prelungească. Mai are un an de contract şi nu vrea să semneze. Noi îl vrem în continuare, dar el nu vrea să mai stea. Probabil vrea să joace în altă parte“, a declarat Guardiola. Refuzul de prelungire poate avea legătură cu interesul manifestat de Barcelona. Garcia are şanse puţine să se impună în primul 11 de la City, care l-a adus pe Ake de la Bournemouth pentru 45 de milioane de euro. City nu-l va lăsa pe Eric Garcia să plece pe mai puţin de 20 de milioane.

Lautaro Martinez, principala ţintă

Barcelona încearcă să-l aducă pe Lautaro Martinez, dar pentru asta trebuie să facă rost de bani. Nume mari precum Coutihno, Dembele sau Rakitic au fost avansate la capitolul plecări, dar e greu de crezut că se vor obţine sumele dorite, mai ales pe primii doi care au costat împreună peste 250 de milioane de euro.

Pe lista posibililelor plecări se mai află şi Neto, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Braithwaite, Carles Alena, Todibo, Rafinha sau chiar Arturo Vidal. Speculaţii despre o posibilă despărţire au existat şi în cazul lui Semedo, dar fundaşul dreapta şi e în discuţii avansate de… prelungirea contractului. Mundo Deportivo, ziar apropiat de trupa blaugrana, spune că o nouă înţelegere, pe un salariu mai mare şi o clauză de reziliere crescută, este iminentă.

Panică produsă de tatăl lui Messi

Cea mai mare problema Barcelonei se leagă de superstarul Lionel Messi. Chiar dacă Antonio Conte, antrenorul lui Inter, a spus că e imposibil ca Messi să plece de pe Camp Nou şi să meargă la Milano, fanii au intrat în panică. Motivul: tatăl lui Messi a cumpărat o vilă în Milano, conform presei italiene. Informaţia a dat naştere speculaţiilor legate de un eventual transfer al argentinianului, mai ales că, în ultima perioadă, Messi nu este tocmai mulţumit de cum merg lucrurile la echipă.

Preşedintele clubului Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a dat asigurări că nu se pune problema ca Messi să plece.