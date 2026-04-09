Barcelona, plângere la UEFA împotriva lui Istvan Kovacs? Catalanii i-ar putea da lovitura românului înainte ca FIFA să anunțe lista cu arbitri pentru CM 2026

Istvan Kovacs a fost în centrul unor faze controversate miercuri seară, în meciul dintre FC Barcelona și Atletico Madrid. Catalanii ar urma să înainteze o plângere către UEFA
Ciprian Păvăleanu
09.04.2026 | 15:16
FC Barcelona se gândește serios să facă o plângere la UEFA pentru arbitrajul lui Kovacs. Foto: Colaj FANATIK
Istvan Kovacs a fost delegat pentru un meci foarte important de Champions League, iar prestația sa nu i-a încântat pe cei de la FC Barcelona. Catalanii au pierdut cu 0-2 pe Camp Nou împotriva lui Atletico Madrid, iar calificarea în semifinale este în impas. Conducerea echipei antrenate de Hansi Flick ar urma să înainteze o plângere către UEFA cu privire la deciziile arbitrului român.

FC Barcelona ar urma să facă o plângere către UEFA pentru Istvan Kovacs. Cum ar putea afecta acest lucru delegarea sa la CM

Echipa lui Hansi Flick a pierdut primul meci după mult timp pe Camp Nou, iar acest lucru s-a datorat și cartonașului roșu primit de Pau Cubarsi în finalul primei reprize. Julian Alvarez a înscris direct din lovitura liberă provenită din acel fault, iar Sorloth a stabilit scorul final după un asediu complet al madrilenilor în repriza secundă, în ciuda superiorității.

Pentru a lua decizia corectă, Istvan Kovacs a avut nevoie de intervenția VAR, după ce îi acordase tânărului stoper doar cartonașul galben. Pe lângă această decizie eronată, Kovacs a fost în centrul controverselor și după o fază în care un stoper a așezat mingea cu mâna pentru repunerea din careul mic, însă se presupune că portarul Musso ar fi dat drumul jocului, deci, prin urmare, s-ar fi putut sancționa cu lovitură de pedeapsă.

În urma acestor decizii importante, dar și a altora mai mici, FC Barcelona ar fi pregătită să facă plângere la UEFA împotriva românului, conform jurnalistului Rashed Rahman: „𝐈𝐍𝐄𝐃𝐈𝐓: Barcelona ia în serios în considerare depunerea unei plângeri formale către UEFA cu privire la arbitrajul de diseară”, a anunțat el pe pagina de X.

Dacă acest lucru se va întâmpla, iar UEFA va decide că Istvan Kovacs trebuie pedepsit, prezența sa la Campionatul Mondial ar putea fi afectată. În curând, urmează să fie anunțată lista FIFA pentru această vară, iar Istvan Kovacs a fost deja în Italia, unde arbitrii au fost pregătiți pentru Campionatul Mondial de legendarul Pierluigi Collina.

Video cu toate fazele incriminate de FC Barcelona în meciul cu Atletico Madrid

La finalul partidei, Hansi Flick a avut o discuție lungă cu Istvan Kovacs, iar jucătorii au protestat în urma deciziilor sale. De asemenea, fanii au realizat un montaj cu toate fazele în care se presupune că centralul român i-ar fi dezavantajat pe catalani, de la cartonașul roșu și decizia de a nu acorda penalty la faza controversată, până la faulturi de joc și cartonașe galbene.

În continuare, rămâne de văzut dacă UEFA va lua vreo decizie în cazul lui Istvan Kovacs, care speră să meargă la Campionatul Mondial și să facă o figură cât mai frumoasă. În Champions League, aventura sa din acest sezon s-ar putea termina aici, având în vedere că brigăzile pentru returul sferturilor au fost deja anunțate, iar semifinalele vor fi greu de accesat, în condițiile în care el a condus actul final din stagiunea precedentă.

