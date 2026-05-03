Barcelona poate deveni azi campioană. Ce trebuie să se întâmple pentru ca titlul să ajungă la echipa lui Hansi Flick cu patru etape înainte de finalul sezonului

Catalanii au învins, în deplasare, la Osasuna și pot sărbători titlul cu numărul 29, chiar înainte de El Clasico, programat duminica viitoare, pe Nou camp, de la ora 22.00
Catalin Oprea
03.05.2026 | 06:45
FC Barcelona a învins, în deplasare, scor 2-1, formaţia Osasuna Pamplona, în etapa a 34-a din La Liga. Meciul a fost decis în ultimele zece minute, când s-au marcat toate golurile. Mai întâi Lewandowski a punctat în minutul 81, după o centrare a lui Rashford.

Dacă Real nu învinge la Espanyol, Barca poate sărbători

Intrat în repriza secundă, Ferran Torres a majorat scorul pentru oaspeţi, în minutul 86, pentru ca Raul Garcia să înscrie pentru gazde, stabilind rezultatul final: Osasuna – FC Barcelona 1-2. În clasament, echipa lui Flick conduce cu 88 de puncte şi este virtual campioană.

Disputa pentru titlu se poate termina chiar azi. Rivala Real are 74 de puncte și în cazul în care madrilenii nu reușesc să câștige contra lui Espanyol (locul 12), diseară (ora 22.00), titlul merge pentru al doilea an consecutiv în tabăra catalanilor.

În cazul în care Real Madrid câștigă, fiesta se amână, iar Barcelona poate deveni matematic campioană etapa viitoare, chiar în El Clasico, programat pe 10 mai, de la ora 22.00. Pentru Barcelona ar fi titlul cu numărul 29 și al șaselea din ultimul deceniu.

Catalanii se apropie de la șapte titluri de Real

Totodată ar înclina balanța către un palmares de succes, deoarece acum Barca are 28 de titluri și tot de atâtea ori a fost vice-campioană. Catalanii s-ar apropia la doar șapte titluri de Real Madrid, care a fost de 36 de ori campioană și de 26 de ori vice-campioană.

În clasamentul all-time din Spania, pe locul trei este Atletico Madrid (11 titluri), Bilbao (8), Valencia (6), Real Sociedad (2), Sevilla, Deportivo la Coruna și Betis (1). Campionatul Spaniei este unul cu cele mai puține campioane, în majoritatea sezoanelor disputa fiind acaparată de Real Madrid și FC Barcelona.

Hansi Flick stă cel puțin până în 2028

Înainte de a sărbători titlul 29, catalanii l-au convins pe Hansi Flick să mai semneze pe un an. Astfel, contractul tehnicianului german va fi prelungit până în 2028, cu opțiune și pentru sezonul următor. Flick (61 ani) ar fi vrut să renunțe la antrenorat în 2027, pentru a se dedica familiei.

Titlul din acest sezon ar fi al cincilea trofeu pentru Hansi Flick, care urcă vertiniginos în istoria catalanilor. Doar Guardiola (14), Cruyff (11), Luis Enrique (9) și Ferdinand Daucik (8) sunt mai galonați în istoria modernă a clubului, în vreme ce Frank Rijkaard are tot cinci trofee, doar că ele au fost câștigate în cinci ani, nu în doi, cum e cazul neamțului.

