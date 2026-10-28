Barcelona pregătește transferul de 40 de milioane de euro! Revelația care a umilit România în Liga Națiunilor poate ajunge pe Camp Nou

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Barcelona are probleme serioase de lot și are un avantaj fragil în La Liga, după ce a pierdut derby-ul contra lui Real Madrid, 1-2. Catalanii doresc să își întărească lotul și și-au îndreptat atenția către un jucător care a învins România de două ori în Liga Națiunilor.

Barcelona este interesată de revelația Suediei

Scouterii de pe Camp Nou îl țin sub observație pe mijlocașul suedez al celor de la Tottenham, Lucas Bergvall. Alerta s-a instalat la Barcelona după ce au observat că timpul său de joc a scăzut în nordul Londrei. l-a trecut în plan secund după ce i-a cooptat pe Sandro Tonali și Mateus Fernandes. Astfel, scandinavul a strâns numai 144 de minute în actuala stagiune.

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În ciuda lipsei de minute jucate, oficialii Barcelonei continuă să fie interesați de fotbalist, considerând că îndeplinește criteriile tehnice și fizice pentru a se alătura echpei, arată . Totuși, transferul nu ar fi facil. Fotbalistul suedez s-ar afla și în vizorul granzilor italieni Napoli și Juventus. Cele trei echipe ar urma să se lupte pentru serviciile scandinavului în perioada de mercato din iarnă.

În cazul în care Barcelona câștigă cursa pentru semnătura lui Lucas Bergvall, suedezul ar avea concurență serioasă pentru un loc în primul ”11”. Hansi Flick îi mai are la dispoziție pe Pedri, Gavi, Fermin Lopez, Frankie De Jong și Marc Bernal. Mai mult, mijlocașul accidentat al catalanilor, Dani Olmo, își va reveni în aproximativ 3 săptămâni. Astfel, va fi o soluție fiabilă pentru Barcelona în momentul în care Lucas Bergvall s-ar putea alătura echipei.

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2031 este anul în care expiră contractul scandinavului cu Tottenham

este anul în care expiră contractul scandinavului cu Tottenham 40.000.000 de euro este cota de piață a lui Lucas Bergvall, conform

Lucas Bergvall a jucat împotriva României

Fotbalistul celor de la Tottenham este o promisiune pentru fotbalul suedez, iar Graham Potter nu l-a putut neglija. Lucas Bergvall a făcut parte din lotul Suediei pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor. Mijlocașul a fost integralist în 3 meciuri, iar două dintre acestea și 1-0.

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Singurul duel în care a fost introdus în timpul partidei, a fost contra Bosniei, la Zenica, 1-1. Atunci, Lucas Bergvall a intrat pe teren în locul colegului lui Darius Olaru de la Royal Union Saint-Gilloise, Besfort Zeneli. Fotbalistul din Premier League a jucat, atunci, doar 14 minute.

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