ADVERTISEMENT

Hansi Flick a lămurit situația lui Raphinha. Fotbalistul brazilian a revenit foarte târziu la echipa de club de la națională, în ciuda faptului că nu a avut drept de joc în ultima partidă disputată de Selecao. Astfel, antrenorul german al catalanilor a explicat că nu a fost decizia clubului blaugrana în acest sens, ci brazilienii au fost cei care au luat această hotărâre, după consultări cu jucătorul.

De ce absentează Raphinha de la Barcelona

Declarațiile tehnicianului german au venit în conferința de presă premergătoare partidei pe care FC Barcelona o dispută duminică pe Spotify Camp Nou împotriva lui Villarreal, după ce Raphinha și-a prelungit cu trei zile șederea în Singapore, chiar dacă nu avea drept de joc în amicalul de marți împotriva reprezentativei locale.

ADVERTISEMENT

Căpitanul catalanilor a ales să rămână alături de coechipierii săi de la naționala Braziliei pentru a-i susține moral într-un moment extrem de tensionat, după ce eșecul cu Japonia declanșase un val de critici dure în țară, inclusiv din partea legendarului Romário, care a cerut demisia selecționerului Carlo Ancelotti. Astfel, după ce s-a antrenat normal alături de lot, jucătorul Barcelonei a urmărit succesul categoric al Selecao, scor 7-0, contra naționalei statului Singapore, din lojă, chiar lângă Carlo Ancelotti, suspendat și el.

„Bineînțeles că am vorbit cu el. Am părerea mea, dar nu este importantă. Ei au luat decizia lor și trebuie să o accept. Este un jucător foarte important pentru echipa națională a Braziliei și accept asta pentru că atunci când este aici, dă totul. Sunt de acord. S-a pregătit pentru meci, a putut să se odihnească și se simte bine”, a spus Hansi Flick, citat de

ADVERTISEMENT

Raphinha a fost eliminat în haosul din Japonia – Brazilia 3-2

Suspendarea lui Raphinha vine după finalul incendiar al partidei amicale disputate pe 14 noiembrie la Singapore, Sud-americanii fuseseră conduși cu 2-0 după reușitele lui Takefusa Kubo (15′) și Keito Nakamura (19′), dar reușiseră să revină spectaculos prin „dubla” semnată de Vinicius Junior (33′, 75′).

ADVERTISEMENT

Lovitura de teatru a venit în minutul 90+1, când Tatsuhiro Sakamoto a marcat golul victoriei japoneze la o fază în care brazilienii au reclamat vehement un fault asupra lui Joao Gomes în construcția atacului. Arbitrul Jansen Foo a lăsat însă jocul să continue, iar protestele agresive de pe banca „Selecao” i-au adus cartonașul cât și lui Raphinha, care fusese înlocuit în minutul 71 și urmărea finalul meciului de pe margine, într-o seară pe care selecționerul italian avea să o descrie ulterior drept un „colaps mental” al echipei sale.