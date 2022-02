Conferință extraordinară la Barcelona! Joan Laporta a demascat o serie de nereguli, între care operațiuni dubioase și fals în acte. Video

Problemele se țin scai de Barcelona. Clubul e pe marginea prăpastiei, a pierdut 600 de milioane de euro în ultimele două sezoane, iar ancheta procurorilor a reliefat o serie de nereguli extrem de grave.

Președintele Joan Laporta și vicepreședintele Oriol Romeu au vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre transferuri umflate și scurgeri de milioane de euro către intermediari.

Joan Laporta: ”Nu vrem să fim complici”

. A mai deținut această funcție în perioada 2003-2010, perioadă încununată de numeroase succese pentru catalanii care au cucerit nu mai puțin de 13 trofee, între care două ale Ligii Campionilor.

ADVERTISEMENT

Noul mandat este, însă, unul în care misiunea lui Laporta este aceea de a salva clubul de la faliment. Numărului 1 de pe Camp Nou, alături de mâna lui dreapta Oriol Romeu, au prezentat azi situația financiară gravă în care a preluat clubul.

”Am solicitat o Due Diligence (analiză amanunțită a unei afaceri din punct de vedere juridic, financiar, comercial, operațional și tehnic – n.r.), care a descoperit niște operațiuni dubioase care trebuie analizate. Agenția (care execută auditul comandat de conducerea clubului – n.r.) a găsit plăți fără motiv, altele cu cauză falsă și altele disproporționate.

ADVERTISEMENT

Noi punem faptele în mâna Parchetului. Eu ai toate resursele. Este o acuzație incontestabilă de fapte. Am făcut-o pentru că partenerii noștri au dreptul să cunoască faptele care au dus la o situație de ruină. Nu vrem să fim complici (cu fosta condfucere – n.r.)”, și-a început Joan Laporta discursul.

A urmat avalanșa de dezvăluiri despre cum a ajuns Barca în pragul falimentului

Vicepreședintele Oriol Romeu a demascat lucruri extrem de grave și a enunțat concret pierderile Barcelonei din ultimii doi ani.

ADVERTISEMENT

”În dosare erau două lucruri care ardeau. Datoriile pe care le aveam. Pe termen scurt a fost un prin incendiu. Apoi, mai e o problemă. Nu sunt bani. Auditul comandat spune că avem datorii de 1,35 miliarde de euro. În ultimele două sezoane, Barca a pierdut peste 600 de milioane de euro, dintre care 135 sunt din cauza COVID.

Ceea ce am făcut a fost să reeșalonăm aceste datorii pentru a ne putea continua activitatea și am început Espai Barca (proiectul de salvare a clubului – n.r.), care va transforma clubul și ne va permite să creștem. Lucrăm pentru a reduce impactul proceselor. Lucrăm la masa salarială, pentru că am fost cu 40% peste toți concurenții noștri.

ADVERTISEMENT

Este o treabă foarte complexă: stai cu un jucător și explică-i situația. Le atinge buzunarul. În 10 luni, au fost salvate 159 de milioane de euro. Marca Barca rămâne în continuare valoroasă. Detectarea vinovatului nu va rezolva problema. Vom remedia singuri situația”, a spus Oriol Romeu.

”Datoriile care s-au acumulat nu au trecut prin Adunarea Generală. Ceea ce mi se pare cel mai rău la proasta gestionare este masa salarială. Trebuiau să fie conștienți (fosta conducere – n.r.) că se ridică vertiginos și că va fi greu de controlat. Sunt și sume de milioane de euro pentru comisioane, care au ieșit din club și sunt greu de justificat.

ADVERTISEMENT

Parchetul este cel care va stabili persoanele care se fac vinovate de aceste lucruri. Noi nu arătăm cu degetul spre nimeni, de aceea dosarul este în mâinile Parchetului și a judecătorilor. Ei trebuie să stabilească dacă există neglijență sau intenție. Autorii vor trebui să dea explicații. Parchetul va decide cine sunt aceștia. Faptele sunt incontestabile”, a completat Laporta.

Barcelona a pierdut 20 de milioane în ultima zi de transferuri, iar UEFA le-a mai dat o veste proastă

Problemele cauzate de fosta administrație nu sunt singurele cu care se confruntă FC Barcelona. Clubul a pierdut 20 de milioane de euro în ultima zi de transferuri. Aceasta era suma pe care catalanii sperau să o obțină prin vânzarea lui , francezul care refuză semnarea prelungirii contractului.

PSG a fost interesată de serviciile extreme de 24 de ani, dar a făcut un pas în spate din cauza sumei cerute de Barcelona. Astfel, Dembele va rămâne pe Camp Nou până la vară când angajamentul său va ajunge la scadență. Deși nu va mai fi utilizat de antrenorul Xavi, francezul va continua să încaseze salariul.

O altă problemă cu care se confruntă catalanii le-a fost adusă la cunoștință de UEFA. Forul continental a înștiințat clubul că nu va putea să folosească în competițiile continentale intercluburi decât trei din cei patru fotbaliști transferați în această iarnă: Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore și Pierre-Emerick Aubameyang.

Presa din Spania speculează că cel sacrificat va fi Adama Traore. Catalanii trebuie să trimită, mâine, lista la UEFA, până la miezul nopții. Eliminată din Liga Campionilor, Barca o va înfrunta pe Napoli, în Europa League, în dublă manșă. Prima partidă se va disputa pe 17 februarie, pe Camp Nou.