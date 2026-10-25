Barcelona – Real Madrid, LIVE în La Liga. Prețuri exorbitante la El Clasico. Cât a ajuns să coste un bilet

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Un nou episod din ”El Clasico” stă să înceapă în acest weekend. Barcelona și Real Madrid se vor întâlni, duminică, 25 octombrie, de la ora 22:00, pe Camp Nou, în etapa cu numărul 10 din La Liga. Duelul ar putea afecta direct lupta pentru prima poziție în ierarhia spaniolă. FANATIK vă oferă toate informațiile legate despre cel mai așteptat meci al anului din Spania.

În ziua marelui meci dintre Barcelona și Real Madrid au mai rămas puține bilete în vânzare, așa că este de așteptat ca Spotify Camp Nou să fie arhiplin. Ceea ce înseamnă o rețetă financiară excelentă pentru gruparea catalană.

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Publicația catalană a anunțat că mai sunt foarte puține locuri disponibile pentru El Clasico, ceea ce înseamnă venituri importante pentru Barca. Și asta pentru că prețurile biletelor au fost cele mai mari din istoria marelui derby.

Cele mai ieftine bilete au costat inițial între 299 și 640 de euro, dar au ajuns să se comercializeze acum cu prețuri cuprinse între 1.249 și 2.099 de euro. Cei doresc să aibă parte de o experiență VIP trebuie să scoată din buzunar între 2.400 și 8.000 de euro.

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În aceste condiții, Barcelona ar urma să înregistreze venituri care să-i permită să depășească suma de 16,4 milioane de euro încasată la ultimul Clasico jucat pe Camp Nou, în luna mai.

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Live video Barcelona – Real Madrid. ”Galacticii” pot relansa lupta pentru prima poziție

Catalanii vin după un început perfect de sezon în campionat. Cu 9 victorii din 9 meciuri disputate, se află pe prima poziție și au atins un golaveraj uluitor pentru acest punct al competiției: 39 de goluri marcate și doar 9 primite. Avansul elevilor lui Hansi Flick față de ocupanta locului secund, Atletico Madrid, este de două puncte. Totuși, Barcelona vine după primul eșec din acest sezon, în Liga Campionilor. .

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În tabăra cealaltă, Real Madrid a avut un start mai greu de sezon. Elevii lui Jose Mourinho au cedat împotriva lui Real Betis (0-1) și a rivalei locale Atletico Madrid (1-2). Nici atacul ”galacticilor” nu strălucește precum cel al Barcelonei. Real a marcat cu 16 goluri mai puțin decât rivala. O victorie în duelul direct de pe Camp Nou i-ar aduce pe madrileni la numai 3 puncte în spatele echipei pregătite de Hansi Flick.

Ambele formații au oameni importanți în zona ofensivă. Principalii 3 marcatori din La Liga fac parte din angrenajul celor două echipe. Până acum, cel mai prolific om în fața porții a fost Raphina – 12 goluri. Podiumul este completat de Kylian Mbappe – 9 goluri și Lamine Yamal – 8 goluri. Numai atacurile celor două rivale valorează peste un miliard de euro: 451 de milioane de euro valorează atacul Barcelonei, în timp ce linia ofensivă a lui Real Madrid are o cotă de piață de 610 milioane de euro, conform .

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Pentru noul episod din ”El Clasico”, ambele echipe . Hansi Flick va trebui să forțeze victoria fără 5 jucători disponibili: Eric Garcia, Andreas Christensen, Jules Kounde, Dani Olmo și Roony Bardghji. În tabăra cealaltă, lista absențelor lui Real Madrid este restrânsă la numai 3 jucători: Raul Asencio, Ferland Mendy și Rodrygo.

Statistici între Barcelona și Real Madrid

Cele două echipe au un lung istoric în meciurile directe, ajungând la 264 de confruntări. Statisticile sunt echilibrate în ”El Clasico”. Barcelona a obținut 106 victorii, în timp ce Real Madrid a atins borna de 107 derby-uri câștigate. De-a lungul timpului, 51 de confruntări directe s-au încheiat la egalitate. Totuși, povestea ”El Clasico” a adus mai multe episoade spectaculoase:

11-1 este cea mai mare victorie obținută de Real Madrid contra marii rivale (19 iunie 1943)

este cea mai mare victorie obținută de Real Madrid contra marii rivale (19 iunie 1943) 7-2 este cel mai categoric succes al catalanilor în ”El Clasico” (24 septembrie 1950)

este cel mai categoric succes al catalanilor în ”El Clasico” (24 septembrie 1950) 7 victorii consecutive a reușit Real Madrid, fiind cea mai lungă serie din istoria derby-ului (22 aprilie 1962 – 28 februarie 1965)

a reușit Real Madrid, fiind cea mai lungă serie din istoria derby-ului (22 aprilie 1962 – 28 februarie 1965) 21 de dueluri directe consecutive s-au terminat fără rezultat de egalitate (1 martie 2020 – prezent)

s-au terminat fără rezultat de egalitate (1 martie 2020 – prezent) 28 de goluri a înscris Lionel Messi în ”El Clasico”, fiind cel mai bun marcator al derby-ului

în ”El Clasico”, fiind cel mai bun marcator al derby-ului 2-0 în favoarea Barcelonei a fost ultimul rezultat înregistrat între cele două formații

Cine transmite la TV în România Barcelona – Real Madrid

Fiecare episod din El Clasico are o rezonanță uriașă la nivel global. La fel ca în restul țărilor, România a manifestat un interes uriaș pentru derby-ul iberic, iar partida se va putea urmări la posturile de televiziune din țară. Drepturile de televizare pentru La Liga se află în portofoliul celor de la Digi Sport și Prima Sport.

Partida de pe Camp Nou va fi transmisă de posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1. De asemenea, meciul va putea fi vizionat și online, pe platforma Orange TV Go.

Cotele la pariuri pentru ”El Clasico”

Derby-ul reprezintă o nouă oportunitate de pariere, cu cote mai mult decât atractive. Casele de pariuri anticipează că partida de pe Camp Nou va fi una spectaculoasă, motiv pentru care multe oferte de pariere au cote surprinzătoare. Vă propunem în cele ce urmează opțiunile considerate atractive și care pot reprezenta astfel variante de luat în calcul pentru meciul Barcelona – Real Madrid: