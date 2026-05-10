Barcelona – Real Madrid, live video în etapa a 35-a din La Liga. Lovitură de teatru! Kylian Mbappe nu e pe foaia de joc

Urmează un nou „El Clasico” în istoria La Liga, de această dată în etapa a 35-a din acest sezon care ni le aduce pe Real Madrid și FC Barcelona față în față pe Camp Nou. Duelul are o importanță aparte, trofeul de campioană putând fi decernat la finalul înfruntării dintre cele două rivale.

Real Madrid a publicat, în ziua meciului cu Barcelona, lotul care va face deplasarea duminică, 10 mai, ora 22:00, pe Camp Nou pentru meciul contra echipei lui Hansi Flick. Kylian Mbappe, vedeta de pe Santiago Bernabeu, NU e pe foaia de joc. Ceballos este și el absent, din cauza unei decizii tactice, în timp ce Courtois ar putea fi titular. „Mbappe, care nu a terminat antrenamentul de ieri alături de restul coechipierilor săi, va rămâne la Madrid după testul final efectuat în această dimineață la Valdebebas”, au scris jurnaliștii de la .

Arbitrul desemnat pentru a conduce de la centru partida dintre Barcelona și Real Madrid este Alejandro Hernandez Hernandez, în timp ce arbitrul VAR va fi Javier Iglesias Villanueva. „Centralul” din Insulele Canare este reprezentantul Spaniei la Cupa Mondială, unde va avea o brigadă alături de asistenții Diego Sanchez și Jose Naranjo, iar la VAR va fi Carlos Del Cerro.

Pentru el acesta va fi al șasele Clasico din cariera sa, ultimul fiind Barcelona – Real Madrid 4-3 din finalul sezonului trecut. În cele cinci meciuri conduse de la centru între cei doi granzi iberici, Barcelona are două victorii, Real Madrid una, iar un meci s-a terminat la egalitate.

Barcelona poate obține duminică seară, la finalul meciului cu Real Madrid, cel de-al 29-lea titlu din istorie. Catalanii au nevoie de cel puțin o remiză pentru a deveni matematic campioni cu două etape până la finalul sezonului. Specialiștii de la s-au pronunțat înainte de El Clasico, care are loc de la ora 22:00. Britanicii sunt de părere că duelul dintre Barcelona și Real Madrid se va încheia la egalitate, scor 2-2.

Barcelona – Real Madrid, live video în etapa 35 din La Liga

Duminică, 10 mai, de la 22:00, Barcelona va juca acasă în compania celor de la Real Madrid. Echipa lui Hansi Flick vine după o victorie în deplasare cu Osasuna, rezultat ce i-a adus mai aproape pe catalani de titlu. De cealaltă parte, elevii lui Alvaro Arbeloa au învins în deplasarea de la Espanyol. Rivalitatea dintre cele două formații este bine cunoscută, iar gazdele vor avea un avantaj important.

Înainte de duelul de pe Camp Nou, Barcelona este ca și campioană în Spania, . Forma este de partea catalanilor, iar în cazul unui succes, echipa pregătită de Hansi Flick ar primi trofeul de campioană fix în fața cele mai mare rivale din istorie.

Istoricul meciurilor Barcelona – Real Madrid. Statistică oficială

În ultimele 5 întâlniri directe, Barcelona a fost cea care s-a impus în majoritatea timpului, cu trei victorii. De cealaltă parte, . Iată ce scoruri au fost înregistrate la confruntările precedente din Serie A dintre cele două:

Barcelona – Real Madrid 3-2 (11 ianuarie 2026)

Real Madrid – Barcelona (26 octombrie 2025)

– Barcelona (26 octombrie 2025) Barcelona – Real Madrid 4-3 (11 mai 2025)

Barcelona – Real Madrid 2-2 (3-2 după prelungiri) (26 aprilie 2025)

Real Madrid – Barcelona 2-5 (12 ianuarie 2025)

Clasament La Liga, înainte de etapa 35

Barcelona are 88 de puncte, ocupând primul loc la 11 puncte distanță de locul doi, Real Madrid. Podiumul este completat de Villarreal, cu 68 de puncte, iar pe locul patru se află Atletico Madrid, cu 63 de puncte. Iată clasamentul complet din campionatul spaniol, La Liga:

Cine transmite la TV meciul Barcelona – Real Madrid

Meciul de duminică, 10 mai, dintre Barcelona și Real Madrid va fi transmis la TV în România de programele Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Pe lângă varianta TV, meciul poate fi urmărit și online prin platformele oficiale ale operatorilor. Abonații Digi pot viziona partida pe Digi Online, iar utilizatorii Prima Sport o pot vedea pe PrimaPlay. De asemenea, abonații Orange TV Go pot vedea meciul live stream.

Cote pariuri Barcelona – Real Madrid în La Liga

Barcelona pleacă cu prima șansă să se impună în acest duel, iar cota echipei lui Hansi Flick la victorie este de 1.80. Real Madrid, în schimb, are o cotă de 4.00 la victorie. Remiza dintre cele două a primit cota de 4.20. Cei care doresc să se concentreze pe goluri pot alege dintre variantele „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.31 sau „peste 2.5 goluri” – cotă 1.28.

