Barcelona – Real Madrid, LIVE VIDEO în finala Supercupei Spaniei 2026. Florentino Perez, prime fantastice pentru ”galactici”

Barcelona și Real Madrid își vor disputa pentru a 12-a oară în istorie Supercupa Spaniei, iar FANATIK îți aduce toate detaliile legate de acest El Clasico.

Înaintea finalei Supercupei Spaniei, în care Real Madrid întâlnește marea rivală FC Barcelona, președintele Florentino Perez a luat decizia să mărească primele de victorie ale ”galacticilor”.

Conform publicației , jucătorii madrileni ar fi trebuit să încaseze câte 150.000 de euro pentru succesul în Supercupă, așa cum se stabilise înainte de începerea sezonului. Însă, dornic de o victorie în fața catalanilor, Perez a hotărât să ridice miza și să le ofere oamenilor lui Xabi Alonso o primă de 200.000 de euro pentru fiecare.

Barcelona – Real Madrid, live video în Supercupa Spaniei 2026

Barcelona – Real Madrid, finala Supercupei Spaniei 2026, se joacă duminică, 11 ianuarie, de la ora 21:00, și se va vedea în direct la tv și în România. Turneul de patru echipe, Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao și Atletico Madrid, se dispută și în acest an la Jeddah, în Arabia Saudită. De la trecerea la formatul curent (2020), cu semifinale și finală, competiția s-a jucat de fiecare dată pe teren saudit, mai puțin în perioada pandemiei, în 2021, când s-a disputat în Spania.

Barcelona este cea mai titrată echipă din istoria Supercupei Spaniei, cu 15 trofee câștigate de la înființarea competiției, plus alte 4 în turneele ce au precedat Supercopa de Espana. Iar marea rivală, Real Madrid, este a doua în acest clasament all-time, cu 13 trofee în Supercupă și încă unul înainte, în Copa de Oro (1947), o precursoare a actualei competiții.

Barcelona s-a calificat pentru Supercupă, după ce a făcut dubla în sezonul precedent, câștigând La Liga și Copa del Rey. Iar în Real Madrid și-a obținut dreptul de a juca în Supercupă grație locului secund ocupat în sezonul trecut de La Liga.

Cine arbitrează Barcelona – Real Madrid și ce brigadă a fost delegată

Cea de-a 42-a ediție a finalei Supercupei Spaniei se va juca pe Stadionul King Abdullah Sports City din Jeddah, Arabia Saudită. Partida va fi arbitrată de o brigadă spaniolă, condusă de Jose Luis Munuera. La cele două tușe se vor afla Inigo Prieto și Antonio Martinez.

Brigada este completată de Adrian Cordero, al patrulea arbitru, și Adrian Diaz, al cincilea. În camera VAR, principal va fi Daniel Trujillo, asistat de David Galvez și Victor Garcia.

Echipe probabile la Barcelona – Real Madrid. Cine lipsește din El Clasico

Antrenorul Xabi Alonso le-a dat o veste bună fanilor madrileni, după semifinala câștigată cu Atletico. Kylian Mbappe, golgheterul echipei, este apt pentru meciul cu Barcelona și a fost inclus în lot. „Are la fel de multe șanse să fie pe teren ca toți ceilalți jucători”, a declarat tehnicianul lui Real Madrid. Francezul a rămas în Spania înainte de semifinala cu Atletico, din cauza unei accidentări, dar, între timp, s-a refăcut și a ajuns deja la Jeddah.

Probleme în defensivă pentru Real Madrid

Dacă revenirea lui Mbappe la echipă e vestea bună, derby-ul cu Atletico a adus motive de îngrijorare. Rudiger și Asencio, fundașii centrali titulari cu Atletico, au fost amândoi schimbați în același minut 69 al partidei. Antonio Rudiger șchiopăta vizibil la finalul jocului și sunt șanse mici să apară pe teren contra Barcelonei, scrie .

Probleme sunt și cu Rodrygo. Brazilianul a urcat în autocar cu un bandaj pe piciorul drept. Asencio, în schimb, a încercat să liniștească pe toată lumea spunând că „totul e bine”. Însă ambii așteaptă rezultatele testelor medicale. Decizia finală în privința lor se va lua înaintea meciului. Xabi Alonso nu se poate baza în centrul defensivei nici pe Eder Militao, accidentat în decembrie și absent pentru câteva luni.

Nicio accidentare nouă la catalani

Nici Hansi Flick nu are tot lotul la dispoziție. Gavi va reveni în februarie, iar Christensen abia în aprilie sau mai. Ter Stegen s-a reaccidentat și a părăsit echipa. Germanul s-a întors în Spania, unde va fi supus mai multor teste, scrie .

Cea mai mare incertitudine este legată de Ronald Araujo. Fundașul uruguayan n-a mai jucat din noiembrie anul trecut, de la înfrângerea 0-3 cu Chelsea, în Liga Campionilor. El a cerut și a primit din partea conducerii o perioadă de pauză pentru a se pune la punct mental. A revenit sub comanda lui Hansi Flick la finalul lui decembrie, dar nu a jucat deloc până acum.

Araujo se află alături de echipă în Arabia Saudită, însă nu a fost pe foaia de joc contra lui Bilbao. Persoană importantă în vestiar, fiind și unul dintre căpitanii echipei, Araujo poate fi unul dintre motivele pentru care colegii săi vor trage tare pentru a lua trofeul, pe care vor să i-l dedice, scrie presa spaniolă.

Echipele probabile în Supercupa Spaniei 2026

În aceste condiții, Hansi Flick nu are de ce să schimbe prea mult în primul 11, față de jocul cu Athletic. Lamine Yamal, cel mai probabil, va fi titular în locul lui Bardghji, deși suedezul a făcut un meci foarte bun, cu gol marcat și două pase decisive, la golurile lui Raphinha.

În schimb, Xabi Alonso trebuie să găsească o soluție în centrul defensivei. Tchouameni va fi coborât, la fel ca pe finalul jocului cu Atletico. Iar lângă el ar putea apărea Huijsen, dacă Asencio nu va fi apt. Sau Carreras, ca-n duelul din semifinale.

Barcelona (4-3-3): Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde – Fermin, De Jong, Pedri – Yamal, Ferran Torres, Raphinha. Antrenor: Hansi Flick.

Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde – Fermin, De Jong, Pedri – Yamal, Ferran Torres, Raphinha. Antrenor: Hansi Flick. Real Madrid (4-4-2): Courtois – Valverde, Tchouameni, Huijsen (Carreras), Mendy – Rodrygo, Bellingham, Camavinga, Fran Garcia ­- Mbappe, Vinicius. Antrenor: Xabi Alonso.

Istoricul meciurilor Barcelona – Real Madrid în Supercupă. Statistică oficială

În istoria Supercupei, Barcelona și Real Madrid s-au întâlnit de 18 ori. Până la schimbarea formatului în 2020 și trecerea la patru echipe, Supercupa se juca tur-retur. Au fost 7 asemenea ”duble”, cu 8 meciuri câștigate de Real, 4 de catalani și două remize. În acest interval, ”galacticii” au luat trofeul de 6 ori, iar Barcelona o singură dată.

După 2020, primul El Clasico din Supercupă a venit abia în 2022, în semifinale, Real reușind să câștige în prelungiri, pentru ca apoi să ia trofeul. Însă ultimele trei finale au fost toate Barcelona – Real Madrid, cu victorii pentru catalani în 2023 și 2025, respectiv madrileni, în 2024.

Așadar, scorul meciurilor directe este 10-6 pentru Real Madrid, iar al trofeelor 7-4, de asemenea, pentru madrileni. Interesant este că, de la schimbarea formatului, echipa campioana nu a câștigat niciodată Supercupa. În primul sezon, s-a impus Real, care terminase pe locul 3 în La Liga, pentru ca apoi să ia Supercupa vicecampioana: Bilbao (2021), Real Madrid (2022 și 2024) și Barcelona (2023 și 2025).

Cine transmite la TV meciul Barcelona – Real Madrid

El Clasico de la Jeddah va fi transmis la tv în România de Digi Sport 1. Totodată, partida poate fi urmărită și live stream pe Digi Online, platforma celor de la Digi. Însă accesul este disponibil doar pentru abonați.

Mai mult, dacă furnizorul tău de internet este Digi, poți vedea Barcelona – Real Madrid în Supercupa Spaniei și pe .

Cote pariuri Barcelona – Real Madrid în Supercupa Spaniei 2026

Din punct de vedere al caselor de pariuri, Barcelona este favorită în fața marii rivale. Cotele la victorie sunt 1,97 pentru Barcelona, 3,60 pentru Real Madrid, iar remiza primește 3,90.

Evident, Barcelona are prima șansă și la câștigarea trofeului, cotă 1,55, față de 2,47 pentru rivali. Iar la capitolul goluri, ar trebui să fie un adevărat regal fotbalistic, pentru că ”ambele marchează” are cotă 1,36, iar ”peste 2,5 goluri” vine cu 1,38.

Live: Urmărește în timp real Barcelona – Real Madrid, live text pe FANATIK

Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile despre Barcelona – Real Madrid, finala Supercupei Spaniei 2026. Detalii și statistici care nu apar la tv, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatori, scor final, reacții ale protagoniștilor, dar și ale presei internaționale, ai totul pe FANATIK.