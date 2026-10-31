Sport

Barcelona reia tăvălugul din La Liga după eșecul din El Clasico! La pauză era deja 4-0 cu Alaves: cât s-a terminat meciul și câte goluri a dat Yamal

Gabriel Neagu
01.11.2026 | 00:01
Barcelona reia tavalugul din La Liga dupa esecul din El Clasico La pauza era deja 40 cu Alaves cat sa terminat meciul si cate goluri a dat Yamal
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Barcelona se impune categoric importiva lui Deportivo Alaves. sursa foto: profimedia
Barcelona a asediat complet Deportivo Alaves în primul meci din campionat după ”El Clasico”. Catalanii au marcat 4 goluri în prima repriză și Lamine Yamal a fost în centrul atenției.
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Barcelona se află pe prima poziție în La Liga, în ciuda eșecului din derby-ul cu Real Madrid, din etapa 10 a primei ligi spaniole, 1-2. Catalanii au fost motivați să arate că înfrângerea din ”El Clasico” a fost o greșeală și au turat motoarele contra lui Deportivo Alaves.

Fiesta pe Camp Nou: 4 goluri într-o repriză marcate de Barcelona cu Alaves

Meciul de pe Camp Nou a început într-o dominație totală a elevilor lui Hansi Flick. Golul nu s-a lăsat mult timp așteptat de Barcelona. În minutul 8, Fermin Lopez a ales să îi paseze lui Raphina, deși avea o poziție bună de șut. Decizia s-a dovedit inspirată: brazilianul a șutat puternic, iar mingea a ricoșat, din bară, direct în poarta lui Antonio Sivera.

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Gazdele nu s-au mulțumit cu avantajul minim. După ratările lui Brian Farinas și Pedri, catalanii au fost puși din nou într-o situație iminentă de gol. În minutul 21, Lamine Yamal a trimis o pasă lungă către Fermin Lopez, iar ibericul a trimis balonul direct în vinclul porții lui Deportivo Alaves, majorând avantajul la plus 2.

Finalul primei reprize a adus noi momente de celebrare pentru liderul campionatului. În minutul 41, Fermin Lopez a trimis o minge înaltă către Raphina. La fel ca în debutul partidei, combinația s-a dovedit câștigătoare, pentru că sud-americanul a marcat. Scorul primei reprize a fost stabilit în primul minut de prelungiri. Atunci, Joao Cancelo i-a pasat lui Lamine Yamal. Campionul mondial a șutat, puternic, de la distanță, și l-a învins pe Sivera.

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Barcelona a continuat să marcheze și în repriza a doua

După revenirea de la cabine, liderul din La Liga a făcut un pas înapoi. Totuși, fără să mai sufoce pe Deportivo Alaves, tabela a fost modificată. Lamine Yamal a primit o pasă în careu și a tras puternic, ducând scorul la 5-0. Faza a fost verificată prin arbitraj video, însă ”centralul” Adrian Cordero a validat reușita campionului mondial.

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Spre sfârșitul partidei, Rodri a avansat spre poarta bascilor. Mijlocașul a pasat către Anthony Gordon, care era scăpat din marcaj. Britanicul a profitat de situația favorabilă în care se afla și l-a învins pe Antonio Sivera. Replica oaspeților a venit cu 6 minute înainte de finalul timpului regulamentar. Deportivo Alaves a marcat prin Mariano Diaz, stabilind scorul final: 6-1.

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Barcelona este lider în La Liga, cu 30 de puncte obținute după 11 partide. Elevii lui Hansi Flick au un avans de două puncte față de ocupanta locului secund, Atletico Madrid. Mai mult, catalanii au, de departe, cel mai bun atac din campionat: 44 de goluri. Astfel, Barcelona a marcat dublu față de ocupanta locului secund și cu 19 goluri mai mult decât Real Madrid. Pentru trupa blaugrana urmează duelul din etapa 4 a fazei principale din Liga Campionilor, contra lui Aston Villa. Meciul împotriva englezilor este programat marți, 3 octombrie, de la ora 22:00, pe Camp Nou.

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