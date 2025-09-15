Barcelona s-a dezlănțuit contra Valenciei. Motivul pentru care partida s-a disputat în fața a doar 6.000 de spectatori

FC Barcelona a întrecut duminică seara, acasă, formaţia Valencia, cu scorul de 6-0. Meciul a contat pentru etapa a patra din La Liga și s-a disputat în fața a doar 6.000 de spectatori, un lucru inedit și neobișnuit pentru o echipă de calibrul Barcelonei.

Duble pentru Raphinha, Fermin și Lewandowski

în aceeași situație, catalanii au făcut scor cu Valencia. Iar patru dintre goluri au venit de la jucători intraţi pe parcursul meciului. Hansi Flick a început în formula: Joan Garcia – Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Martin – Pedri, Cassado, Fermin – Bardghji, Ferran Torres, Rashford

Fermin Lopez a deschis scorul în minutul 29. La pauză, tehnicianul neamț l-a aruncat în luptă pe Raphinha şi brazilianul a făcut 2-0 în minutul 53. După numai trei minute Fermin Lopez a ridicat scorul la 3-0, pentru ca Raphinha să înscrie al patrulea gol, al doilea al său, în minutul 66.

Intrat în minutul 68, golgeterul Robert Lewandowski a marcat ultimele două goluri ale catalanilor, în minutele 76 şi 86, iar FC Barcelona a dispus cu 6-0 de Valencia. Echipa își continua seria impresionantă de rezultate pozitive pe teren propriu, din 2025 (10 victorii, 1 egal, 1 înfrângere).

Meciul s-a jucat în fața a 6.000 de spectatori

“A fost primul din cele șapte meciuri pe care trebuie să le câștigăm”, a spus Hansi Flick după joc, referindu-se la programul înainte de următoarea pauză. Catalanii joacă cu Newcastle (Liga Campionilor – deplasare), Getafe (acasă), Oviedo (deplasare), Real Sociedad (acasă), PSG (Liga Campionilor – acasă) și Sevilla (deplasare).

Meciul a avut loc pe Johan Cruyff Stadium, o arenă de 6000 de locuri. Catalanii nu au obținut autorizație pentru noul Camp Nou, iar Estadio Montjuic, cel pe care își desfășurau de regulă meciurile, a fost ocupat. “Cunoaștem situația și nu există nicio scuză, dacă trebuie să jucăm aici, jucăm aici. Acum este stadionul nostrum și trebuie să câștigăm meciurile“, a mai declarant antrenorul catalanilor.

Debut pentru suedezul Roony Bardghji

La campioana Spaniei a debutat, într-un meci oficial, și suedezul Roony Bardghji, în vârstă de 19 ani. Acesta este născut în Kuweit, din părinți sirieni, care au emigrat în Suedia. Roony a fost transferat în vară de la FC Copenhaga.

Cel mai emoționant moment al serii a venit în minutul 81, când Marc Bernal (18 ani) a jucat, în sfârșit, primele minute într-un meci oficial de fotbal după ce a suferit o dublă accidentare, cu 383 de zile în urmă.

În ierarhia din La Liga, FC Barcelona are 10 puncte şi e a doua, după Real Madrid. Pe trei este Athletic Bilbao, cu nouă puncte. Valencia e pe locul 15, cu patru puncta, continuând prestațiile slabe din sezonul precedent.

Rayo Vallecano, echipa lui Rațiu, este pe locul 13, . Românul a fost integralist în meciul cu Girona, 1-1 pe teren propriu, în care Celta a egalat în minutul 92. Oviedo, unde Horațiu Moldovan e rezervă, ocupă poziția a 16-a.