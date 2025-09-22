Barcelona s-a distrat cu Getafe. Omul începutului de sezon nu e nici Yamal, nici Raphinha, nici Lewandowski

Barcelona a învins-o acasă, scor 3-0, pe Getafe, într-un meci din cadrul etapei a 5-a din La Liga. Golurile catalanilor au fost marcate de Ferran Torres (minutele 15 și 35) și Dani Olmo (63).

Posesia Barcelonei a fost de 71%

Catalanii au avut o dominare covârșitoare, demonstrate de statisticile meciului: posesie 71%-29%, Șuturi la poartă 16-3, pase 738-300. 89% dintre pasele elevilor lui Hansi Flick au fost pase precise.

Din păcate, în finalul meciului, Fermin Lopez, unul dintre cei mai buni jucători ai echipei în acest sezon, a acuzat probleme medicale. El a avut dureri la zona inghinală, fiind posibil să fi suferit o întindere.

Hansi Flick a mizat pe formula: Joan Garcia – Koundé, Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín (Araujo 83′) – Pedri (Roony 76′), Frenkie de Jong (Casadó 60′), Dani Olmo – Raphinha (Rashford 46′), Lewandowski, Ferran (Fermín 60′).

Dani Olmo a revenit ca titular

„Trei puncte, 3-0, totul este bine. Nu este ușor să joci și să te pregătești pentru meciuri la fiecare două sau trei zile. Pentru toată lumea a fost un meci greu, acum trebuie să ne relaxăm puțin„, a spus antrenorul catalanilor.

El a vorbit și despre Dani Olmo, care a revenit în echipa de start, fiind titular doar pentru a doua oară în La Liga, și care a reușit o pasă de gol și un gol. „După cum am spus, suntem între 25 și 27 de jucători și avem nevoie de toată lumea. Pentru mine, este important ca toată lumea să dea tot ce poate pentru echipa noastră. Astăzi s-a descurcat foarte bine și asta ne dorim de la el”, a afirmat neamțul.

Ferran Torres, omul meciului

El este golgheterul echipei în acest sezon, având patru reușite. Mai mult decât Raphinha (3), Yamal, Lewandowski, Rashford și Fermin (2).

În urma acestui rezultat, Barcelona a acumulat 13 puncte în clasament și s-a apropiat la două lungimi în spatele marii rivale Real Madrid (15 puncte). Pe locul trei este Villareal, cu zece puncte.

La Barcelona a lipsit în continuare Lamine Yamal, accidentat.