Barcelona sau Real Madrid? Legenda din Premier League a anunțat viitoarea destinație a lui Erling Haaland

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Manchester City este implicată în cel mai mare scandal din istoria Premier League. Clubul de pe Etihad a fost găsită vinovată de 114 capete de acuzare din 115 aduse și . Pe fondul crizei multiplei campioane din Anglia, celelalte cluburi de top din Europa pot profita pentru a semna cu jucătorii ”cetățenilor”. Printre cei vizați se află și vedeta lui Manchester City, Erling Haaland (26 de ani).

Erling Haaland este aproape de Barcelona

Deși, inițial, mai multe zvonuri au apărut în lumea fotbalului că , acestea au fost dezmințite. Fostul fundaș al rivalei Manchester United, Paul Scholes, a fost întrebat în timpul podcastului ”The Good, The Bad & The Football” care este următoarea destinație din cariera lui Erling Haaland. Legenda ”diavolilor roșii” a șocat cu răspunsul: ”Barcelona. Deși arată ca un jucător al lui Real Madrid. Mi-l pot imagina perfect într-un tricou al lui Real Madrid , dar va merge la Barça”, conform .

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O mutare a lui Erling Haaland pe Camp Nou s-ar putea realiza în perioada de transferuri din iarna acestui sezon. Totuși, transferul ar putea fi unul destul de costisitor pentru catalani, întrucât norvegianul are contractul cu Manchester City valabil până în 2034. Astfel, raportându-ne la cota sa de piață, Barcelona ar trebui să scoată din buzunar nu mai puțin de 220 de milioane de euro, conform .

Pe lângă echipa lui Hansi Flick, Erling Haaland ar mai fi dorit de Real Madrid și Paris Saint-Germain. Toate cele trei echipe au potența financiară de a realiza transferul, iar acestea se vor lupta la licitație atât în oferta pentru club, cât și, ulterior, în ofertele contractuale ale celui mai prolific marcator din istoria naționalei Norvegiei.

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Barcelona ar forma un atac de vis cu Erling Haaland

Hansi Flick se bucură, în prezent, de serviciile lui Raphina, Gabriel Jesus și Hamza Abdelkarim în centrul ofensivei. Ținând cont că ultimul jucător menționat nu excelează prin forță, Erling Haaland ar fi elementul care, în prezent, le lipsește catalanilor. Astfel, dacă transferul norvegianului s-ar materializa, o formulă posibilă de atac ar fi formată din Anthony Gordon, Erling Haaland și Lamine Yamal. Pe lângă cei menționați, tehnicianul britanic îl mai are la dispoziție pe Karim Adeyemi.

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În compartimentul median, Barcelona are un singur jucător care pare să fie sigur de locul în primul ”11”: Rodri. Pentru cele două poziții disponibile lângă iberic se luptă Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo, Gavi și Marc Bernal.