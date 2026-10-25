Sport

Barcelona, schimbare în El Clasico în minutul 30! Valverde iese și el accidentat

Ciprian Păvăleanu
25.10.2026 | 23:00
Barcelona schimbare in El Clasico in minutul 30 Valverde iese si el accidentat
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Xavi Espart a ieșit accidentat în minutul 30 al meciului Barcelona - Real Madrid. Foto: Hepta.ro
FC Barcelona a fost nevoită să facă o schimbare după doar jumătate de oră în El Clasico! Cel ce a înscris în poarta lui PSG s-a lovit și a fost înlocuit de Hansi Flick
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După cum era de așteptat, meciul dintre FC Barcelona și Real Madrid este unul foarte dur, iar tânărul Xavi Espart a simțit asta pe pielea lui. În urma unei alunecări agresive a lui Aurelien Tchouameni, spaniolul s-a lovit la gleznă și a fost înlocuit de Hansi Flick.

UPDATE:  Barcelona – Real Madrid. Valverde a ieșit accidentat

Acuzând dureri în partea posterioară a coapsei drepte încă de la jumătatea primei reprize, Valverde a rezistat pe teren până în minutul 62, însă a fost nevoit să-i cedeze locul lui Dumfries. Căpitanul madrilenilor a acuzat probleme fizice după o intervenție defensivă acrobatică, la jumătatea primei reprize. Fotbalistul și-a dus de mai multe ori mâna la partea posterioară a coapsei drepte, însă, în cele din urmă, a decis să continue.

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Hansi Flick, obligat să schimbe în minutul 30 din El Clasico

În lipsa lui Joules Kounde, Xavi Espart a devenit titular în tabăra catalanilor. El și-a demonstrat valoarea în meciul cu PSG, în care a reușit chiar să-și pună numele pe tabelă. Hansi Flick a continuat să-i ofere încredere și l-a titularizat și în cel mai important derby din fotbalul spaniol.

După doar 30 de minute în Barcelona – Real Madrid, antrenorul neamț a fost obligat să-l schimbe pe tânărul spaniol din cauza problemelor medicale. Francezul Aurelien Tchouameni l-a lovit la gleznă după o alunecare dură, iar Xavi Espart nu a mai putut continua. În locul său a fost introdus Alejandro Balde, care a făcut schimb de flancuri cu Joao Cancelo, întrucât postul său este cel de fundaș stânga, pe când Cancelo poate ocupa ambele flancuri ale defensivei.

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Absențe de top în tabăra celor două formații

Atât FC Barcelona, cât și Real Madrid au avut absențe importante pentru această partidă. Pe lângă lateralul francez, catalanii nu s-au putut baza nici pe Eric Garcia în apărare, iar Dani Olmo a suferit o accidentare musculară în ultimul meci din UEFA Champions League, cel cu PSG.

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De partea cealaltă, „los blancos” au avut absențe mult mai importante. Vinicius Junior încă nu și-a ispășit pedeapsa cartonașului roșu primit în meciul cu Villarreal, astfel că a fost indisponibil pentru această partidă, iar Diomande i-a luat locul în formula de start. Însă poate cea mai importantă absență este cea a lui Thibaut Courtois, care nu s-a aflat în lot din cauza unui virus, iar în locul său a fost folosit Lunin.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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