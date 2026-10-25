Barcelona, schimbare în El Clasico în minutul 30! Valverde iese și el accidentat

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După cum era de așteptat, meciul dintre FC Barcelona și Real Madrid este unul foarte dur, iar tânărul Xavi Espart a simțit asta pe pielea lui. În urma unei alunecări agresive a lui Aurelien Tchouameni, spaniolul s-a lovit la gleznă și a fost înlocuit de Hansi Flick.

Acuzând dureri în partea posterioară a coapsei drepte încă de la jumătatea primei reprize, Valverde a rezistat pe teren până în minutul 62, însă a fost nevoit să-i cedeze locul lui Dumfries. Căpitanul madrilenilor a acuzat probleme fizice după o intervenție defensivă acrobatică, la jumătatea primei reprize. Fotbalistul și-a dus de mai multe ori mâna la partea posterioară a coapsei drepte, însă, în cele din urmă, a decis să continue.

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Hansi Flick, obligat să schimbe în minutul 30 din El Clasico

În lipsa lui Joules Kounde, Xavi Espart a devenit titular în tabăra catalanilor. El și-a demonstrat valoarea în meciul cu PSG, în care a reușit chiar să-și pună numele pe tabelă. Hansi Flick a continuat să-i ofere încredere și l-a titularizat și în

, antrenorul neamț a fost obligat să-l schimbe pe tânărul spaniol din cauza problemelor medicale. Francezul Aurelien Tchouameni l-a lovit la gleznă după o alunecare dură, iar Xavi Espart nu a mai putut continua. În locul său a fost introdus Alejandro Balde, care a făcut schimb de flancuri cu Joao Cancelo, întrucât postul său este cel de fundaș stânga, pe când Cancelo poate ocupa ambele flancuri ale defensivei.

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Absențe de top în tabăra celor două formații

Atât FC Barcelona, cât și Real Madrid au avut absențe importante pentru această partidă. Pe lângă lateralul francez, catalanii nu s-au putut baza nici pe Eric Garcia în apărare, iar Dani Olmo a suferit o accidentare musculară în ultimul meci din UEFA Champions League, cel cu PSG.

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De partea cealaltă, „los blancos” au avut absențe mult mai importante. Vinicius Junior încă nu și-a ispășit pedeapsa cartonașului roșu primit în meciul cu Villarreal, astfel că a fost indisponibil pentru această partidă, iar Diomande i-a luat locul în formula de start. Însă poate cea mai importantă absență este cea a lui Thibaut Courtois, care nu s-a aflat în lot din cauza unui virus, iar în locul său a fost folosit Lunin.