Sport

Barcelona sparge banca! 80 de milioane de euro pentru starul din Premier League

Marcus Rashford a jucat pentru Barcelona sub formă de împrumut, iar catalanii ar putea să nu îi activeze clauza de cumpărare. Cine ar putea fi înlocuitorul de 80.000.000 de euro, venit din Premier League
Ciprian Păvăleanu
27.05.2026 | 20:01
Barcelona sparge banca 80 de milioane de euro pentru starul din Premier League
ULTIMA ORĂ
Barcelona a pus ochii pe Anthony Gordon. Ofertă uriașă din partea clubului catalan. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

FC Barcelona a ajuns într-o situație foarte dificilă din cauza transferurilor costisitoare eșuate. După o perioadă în care catalanii nu s-au mai aruncat cu sume foarte mari, formația antrenată de Hansi Flick este gata să iasă din nou la atac și să plătească nu mai puțin de 80.000.000 de euro pentru Anthony Gordon (25 de ani).

FC Barcelona, ofertă colosală pentru Anthony Gordon

Marile echipe ale Europei au pus ochii pe extrema lui Newcastle United, iar FC Barcelona deja a aruncat prima ofertă. Conform celor de la The Athletic, catalanii pun la bătaie 80 de milioane de euro în schimbul starului britanic, deși ar putea să-l păstreze pe Marcus Rashford pentru o sumă de trei ori mai mică.

ADVERTISEMENT

Clubul condus de Joan Laporta mizează pe faptul că își va scoate banii în timp, întrucât atacantul „coțofenelor” are pretenții salariale substanțial mai mici decât cele ale lui Marcus Rashford, iar acest detaliu se poate transforma într-o afacere mult mai profitabilă pentru Barcelona.

Până la data de 15 iunie, formația blaugrana trebuie să se hotărască în cazul atacantului englez, care aparține de Manchester United. Dacă Hansi Flick va decide ca el să rămână, catalanii trebuie să plătească 30.000.000 de euro, însă Rashford nu va accepta un salariu mult mai mic decât cel pe care „diavolii roșii” i-l ofereau în Anglia.

ADVERTISEMENT
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în...
Digi24.ro
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon

Cine este Anthony Gordon, fotbalistul pe care Hansi Flick și Deco au pus ochii

În urma insistențelor lui Hansi Flick și a lui Deco, Barcelona s-a înțeles deja cu Gordon în ceea ce privește contractul, iar ultimul impediment va fi suma de transfer cerută de britanici, ținând cont că au contract cu starul englez până în 2030.

ADVERTISEMENT
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro...
Digisport.ro
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”

În vârstă de 25 de ani, Anthony Gordon este un produs al lui Everton, echipă care a obținut nu mai puțin de 45 de milioane de euro în schimbul său. El a fost unul dintre primele transferuri ale lui Newcastle din era PIF. Dacă pentru „caramele” nu era un jucător care să fie decisiv, alături de „coțofene” el a învățat să fie letal în treimea adversă și a contribuit la 67 de goluri în cele 154 de meciuri jucate. Cota sa pe Transfermarkt este de 60 de milioane de euro și poate evolua pe oricare dintre posturile din ofensivă.

ADVERTISEMENT
Verdictul lui Cosmin Olăroiu înaintea barajului Dinamo – FCSB: ”Sunt mai îndreptățiți să...
Fanatik
Verdictul lui Cosmin Olăroiu înaintea barajului Dinamo – FCSB: ”Sunt mai îndreptățiți să spere”
Tenis, Roland Garros 2026, live video. De la ce oră se joacă Eva...
Fanatik
Tenis, Roland Garros 2026, live video. De la ce oră se joacă Eva Lys – Sorana Cîrstea și cine transmite meciul la TV. Partida a fost decalată
Crystal Palace – Rayo Vallecano, LIVE în finala UEFA Conference League. Cine transmite...
Fanatik
Crystal Palace – Rayo Vallecano, LIVE în finala UEFA Conference League. Cine transmite la TV meciul în care Andrei Rațiu poate scrie istorie
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Pancu a plătit o sumă uriașă de bani pentru a semna cu Rapid,...
iamsport.ro
Pancu a plătit o sumă uriașă de bani pentru a semna cu Rapid, după ce Șucu a refuzat să o achite!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!