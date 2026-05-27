Barcelona sparge banca! 80 de milioane de euro pentru starul din Premier League

ADVERTISEMENT

FC Barcelona a ajuns într-o situație foarte dificilă din cauza transferurilor costisitoare eșuate. După o perioadă în care catalanii nu s-au mai aruncat cu sume foarte mari, formația antrenată de Hansi Flick este gata să iasă din nou la atac și să plătească nu mai puțin de 80.000.000 de euro pentru Anthony Gordon (25 de ani).

FC Barcelona, ofertă colosală pentru Anthony Gordon

Marile echipe ale Europei au pus ochii pe extrema lui Newcastle United, iar FC Barcelona deja a aruncat prima ofertă. Conform celor de la , catalanii pun la bătaie 80 de milioane de euro în schimbul starului britanic, deși ar putea să-l păstreze pe Marcus Rashford pentru o sumă de trei ori mai mică.

ADVERTISEMENT

, întrucât atacantul „coțofenelor” are pretenții salariale substanțial mai mici decât cele ale lui Marcus Rashford, iar acest detaliu se poate transforma într-o afacere mult mai profitabilă pentru Barcelona.

Până la data de 15 iunie, care aparține de Manchester United. Dacă Hansi Flick va decide ca el să rămână, catalanii trebuie să plătească 30.000.000 de euro, însă Rashford nu va accepta un salariu mult mai mic decât cel pe care „diavolii roșii” i-l ofereau în Anglia.

ADVERTISEMENT

Cine este Anthony Gordon, fotbalistul pe care Hansi Flick și Deco au pus ochii

În urma insistențelor lui Hansi Flick și a lui Deco, Barcelona s-a înțeles deja cu Gordon în ceea ce privește contractul, iar ultimul impediment va fi suma de transfer cerută de britanici, ținând cont că au contract cu starul englez până în 2030.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 25 de ani, Anthony Gordon este un produs al lui Everton, echipă care a obținut nu mai puțin de 45 de milioane de euro în schimbul său. El a fost unul dintre primele transferuri ale lui Newcastle din era PIF. Dacă pentru „caramele” nu era un jucător care să fie decisiv, alături de „coțofene” el a învățat să fie letal în treimea adversă și a contribuit la 67 de goluri în cele 154 de meciuri jucate. Cota sa pe Transfermarkt este de 60 de milioane de euro și poate evolua pe oricare dintre posturile din ofensivă.