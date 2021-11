Barcelona vrea să-l oferteze pe Raheem Sterling! Când se întâlnesc oficialii catalanilor ca să discute transferul

Consiliul de Administrație de la Barcelona se va reuni în această săptămână, tema principală a agendei fiind fezabilitatea înaintării unei oferte pentru fotbalistul englez Raheem Sterling.

Aflat la al șaptelea sezon pe Etihad Stadium, Raheem Sterling nu este în formula de bază a celor de la Manchester City. După ce a impresionat cu naționala Angliei, la turneul final al Campionatului European, fiind nominalizat în echipa ideală a Euro 2020, Sterling este în cădere liberă la echipa de club.

El a fost titular, în sezonul 2021-2022, până acum, de numai trei ori

Barcelona vrea să îl cumpere pe Raheem Sterling

Cu toate că echipa-fanion a Cataluniei se confruntă cu probleme financiare grave, șefii Barcelonei se gândesc serios să îl cumpere pe . Orice potențial transfer va trebui aprobat, în prealabil, de noul antrenor principal blaugrana, Xavi, recent repatriat din Qatar.

Barcelona l-a readus pe Camp Nou și pe fundașul dreapta brazilian Dani Alves, cel care, la 38 de ani, a cucerit în vară titlul olimpic cu Brazilia. Xavi a avut un rol esențial în revenirea lui Dani Alves la echipă.

De asemenea, este interesată și de aducerea mijlocașului francez Adrien Rabiot, de la Juventus Torino.

Sterling este deschis unei oferte de la Barcelona

În luna octombrie, Raheem Sterling admitea că ar putea pleca de la Manchester City, pentru o ofertă din străinătate. ”Ca jucător englez, tot ceea ce cunosc este Premier League. Întotdeauna am știut însă că poate într-o zi se va ivi oportunitatea să joc în străinătate. Mi-ar plăcea să văd cum voi face față acestei noi provocări. Dacă ar exista o oportunitate, aș fi deschis să plec peste hotare în acest moment”, a declarat Raheem Sterling.

Cei de la Manchester City, conform 90min, nu s-ar opune unei eventuale plecări a lui Raheem Sterling, cu toate că le-ar surâde mai mult ideea ca acesta să rămână la echipă și să lupte pentru un loc între titulari.

Oyarzabal, posibil înlocuitor al lui Sterling

Pep Guardiola, fostul mare jucător al Barcelonei, acum antrenor la Manchester City, este unul dintre fanii declarați ai lui Sterling. Cu toate acestea, Guardiola nu se va opune în cazul în care părțile ajung la o înțelegere în ceea ce privește transferul fotbalistului la Barca. Mutarea se poate concretiza în fereastra de transferuri din ianuarie 2022.

Dacă Sterling pleacă de la Manchester City, locul acestuia ar putea fi luat de vedeta lui Real Sociedad, Mikel Oyarzabal.

Tânărul internațional iberic a captat atenția celor de la Manchester City prin forma excelentă atinsă în startul de sezon. Oyarzabal are o contribuție substanțială la performanțele liderului din campionatul spaniol, Real Sociedad, care are 11 puncte în plus față de Barcelona. La Real a acumulat 28 de puncte și este urmărită de Real Madrid și Sevilla, ambele cu câte 27 de puncte.

Barcelona înoată în plutonul de mediocritate, fiind pe locul al nouălea al clasamentului.

Oyarzabal, care a cucerit bronzul la Euro 2020 și argintul la Jocurile Olimpice de la Tokyo, are 6 goluri și o pasă decisivă în campionatul intern.