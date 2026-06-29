Sport

Barcelona vrea să detoneze bomba: ofertă pentru Harry Kane! Răspunsul starului englez

Barcelona s-a interesat de transferul lui Harry Kane de la Bayern Munchen! Starul englez mai are doar un an de contract cu bavarezii: ce decizie a luat
Gabriel-Alexandru Ioniță
29.06.2026 | 21:28
Barcelona vrea sa detoneze bomba oferta pentru Harry Kane Raspunsul starului englez
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Harry Kane la Campionatul Mondial. Foto: Hepta
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Harry Kane (32 de ani) este vedeta incontestabilă a celor de la Bayern Munchen, iar în prezent face un Campionat Mondial solid pentru naționala Angliei. Atacantul mai are doar un an de contract cu gruparea bavareză, iar Barcelona a încercat să profite de această situație și și-a manifestat interesul pentru aducerea lui în această vară, bineînțeles cu scopul înlocuirii lui Robert Lewandowski.

Barcelona s-a interesat de Harry Kane, dar starul englez vrea să rămână la Bayern Munchen

Doar că, potrivit The Athletic, fotbalistul nu este deschis către această variantă și, în plus, chiar își dorește să semneze prelungirea înțelegerii cu Bayern. De asemenea, catalanii ar fi fost deja informați cu privire la această chestiune, întrucât, în absența lui Kane, aflat la Mondial, reprezentanții lui au transmis că el se simte în continuare foarte bine în Bundesliga și nu ar vrea să plece.

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În plus, Harry Kane avea, conform contractului actual, posibilitatea să insereze în această vară în înțelegerea sa o clauză de reziliere, cu condiția să îi informeze pe bavarezi cu privire la această chestiune încă din ianuarie. El a refuzat însă să facă acest lucru, semn clar că intenționează să continue pe „Allianz Arena”, deci să își prelungească acordul, cel mai probabil după încheierea turneului final nord-american.

Ce au solicitat catalanii și ce li s-a răspuns

De altfel, în noiembrie anul trecut, întrebat în mod special de către jurnaliștii din Germania în legătură cu acest subiect, Harry Kane a spus că sunt șanse mici ca el să plece de la Bayern în această vară. De asemenea, în ianuarie, Max Eberl, directorul sportiv al clubului, a transmis că el și colaboratorii săi se aflau deja încă de pe atunci în anumite discuții cu internaționalul englez în ceea ce privește prelungirea înțelegerii sale.

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În solicitarea oficială pe care au făcut-o din acest punct de vedere, cei de la FC Barcelona și-au manifestat interesul pentru atacant și, totodată, au informat că își doresc să afle detalii despre situația exactă a lui Kane la Bayern Munchen. Conform sursei citate anterior, catalanilor li s-a răspuns dinspre reprezentanții starului englez că astfel de informații nu vor putea fi făcute publice decât după încheierea parcursului fotbalistului la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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