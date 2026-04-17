Barcelona vrea să includă un jucător în „operațiunea Bastoni”! Fotbalistul crescut în La Masia ar putea ajunge sub comanda lui Cristi Chivu

Alessandro Bastoni (27 de ani) se numără printre principalele ținte ale Barcelonei pentru perioada de transferuri din vară, iar formația catalană vrea să reducă pretențiile celor de la Inter prin includerea unui fotbalist într-o eventuală afacere. Este vorba despre tânărul fundaș dreapta Hector Fort (19 ani), care ar putea sosi sub comanda lui Cristi Chivu (45 de ani).

Presa din Italia a dezvăluit că Barcelona dorește să îl includă pe Hector Fort în „operațiunea Bastoni”, pentru ca suma oferită celor de la Inter în schimbul fundașului să nu fie atât de mare. „Ambele cluburi doresc ca transferul să se finalizeze, mai trebuie pusă la punct doar suma. Bastoni, care este atașat de club și de Italia, a îndurat huiduielile pe care le primește pe stadioane și și-a dat seama că mutarea într-o altă țară l-ar putea ajuta să-și recapete calmul și să se bucure de o a doua jumătate a carierei sale la cel mai înalt nivel.

Ultimele informații sunt că Barcelona, pentru a reduce suma care ar trebui plătită lui Inter, ar putea include un jucător foarte promițător în afacere: fundașul dreapta Hector Fort, născut în 2006, care este indisponibil momentan din cauza unei accidentări la umăr după un start bun de sezon la Elche. Inter, însă, îl evaluează pe Bastoni la aproximativ 60 de milioane de euro”, au notat cei de la .

Alessandro Bastoni, lăsat în afara lotului de Cristi Chivu

Alessandro Bastoni traversează momente foarte grele în Italia. Fundașul este huiduit pe aproape toate stadioanele pe care evoluează Inter, fiind contestat vehement de fani pentru faza controversată din derby-ul cu Juventus, când a provocat eliminarea lui Pierre Kalulu după o simulare, iar apoi a sărbătorit odată ce francezul a văzut cartonașul roșu.

De asemenea, , 1-1 și 1-4 după loviturile de departajare contra Bosniei. În minutul 41 al întâlnirii, la scorul de 1-0 pentru Italia, Bastoni a fost eliminat după un fault comis în postura de ultim apărător.

În acest context, Cristi Chivu a decis ca fundașul italian să nu facă parte din lot pentru meciul pe care Inter îl va disputa vineri, de la ora 21:45, pe teren propriu contra lui Cagliari. Dincolo de aspectul psihologic, Bastoni nu se află la un nivel bun nici din punct de vedere fizic, fiind înlocuit la pauză în .

Cine este Hector Fort

Hector Fort, fundașul pe care Barcelona ar dori să îl trimită la Inter într-un posibil transfer al lui Alessandro Bastoni, s-a format în celebra academie a catalanilor, La Masia. Apărătorul a debutat la prima echipă în decembrie 2023, la vârsta de 17 ani, când Xavi l-a introdus pe teren într-un meci de UEFA Champions League cu Royal Antwerp.

Fort a strâns 30 de prezențe la prima echipă a Barcelonei în sezoanele 2023-2024 și 2024-2025, cucerind titlul, Cupa și Supercupa anul trecut. În actuala stagiune, fundașul dreapta a fost împrumutat la o altă grupare din La Liga, Elche, pentru care a evoluat în 12 meciuri în toate competițiile, reușind să marcheze 2 goluri.