Barcelona vrea să profite de haosul de la Manchester City și să facă un super-transfer!

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Manchester City ar putea fi retrogradată din Premier League, iar în acest caz e foarte probabil ca fosta campioană a Angliei să piardă aproape toți jucătorii valoroși din lot. Printre aceștia se numără și fundașul Josko Gvardiol (24 de ani), care se află pe lista Barcelonei. Catalanii caută de mai mult timp un fundaș de picior stâng, iar croatul s-ar potrivi excelent în sistemul lui Hansi Flick.

Josko Gvardiol, pe lista Barcelonei

Barcelona este în căutarea unui fundaș central de picior stâng, iar catalanii sunt foarte atenți la situația de la Manchester City. Campioana Spaniei îl dorește pe Josko Gvardiol, fotbalist care ar fi aproape imposibil de transferat în mod normal, deoarece mai are contract până în 2031 cu City, care a plătit 90 de milioane de euro pentru a-l aduce de la Leipzig în 2023.

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Mutarea s-ar putea produce însă în contextul în care fosta campioană a Angliei ar putea fi după ce a fost găsită vinovată de încălcarea regulamentelor financiare. Croatul este la bază fundaș stânga, însă a jucat des și ca fundaș central, post pe care ar evolua la formația catalană. Momentan, Barcelona se bazează în centrul defensivei pe Pau Cubarsi și Gerard Martin, cel din urmă fiind un fundaș stânga reprofilat. Eric Garcia și Jules Kounde, care sunt la bază fundași centrali, joacă în banda dreaptă a apărării, în timp ce Andreas Christensen are mari probleme cu accidentările.

Cum a arătat până acum cariera lui Josko Gvardiol

Format la academia lui Dinamo Zagreb, Josko Gvardiol a debutat la prima echipă în 2019, când avea doar 17 ani, iar după doar un sezon a fost achiziționat de RB Leipzig cu 37 de milioane de euro. Gvardiol a rămas la Dinamo Zagreb până în vara lui 2021, iar apoi a făcut pasul spre campionatul Germaniei. Nu a avut nevoie de mult timp de adaptare, devenind titular pentru formația din Bundesliga la scurt timp după sosirea în Germania.

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În două sezoane la Leipzig a reușit să strângă 88 de partide în toate competițiile, marcând și 5 goluri. Acesta a cucerit și două Cupe ale Germaniei alături de „tauri”, iar în vara lui 2023 a făcut pasul la , care a achitat 90 de milioane de euro în schimbul său. Astfel, apărătorul a devenit cel mai scump fundaș din istoria fotbalului, record pe care îl păstrează până în prezent. Croatul a strâns peste 130 de prezențe în tricoul „cetățenilor”, alături de care a devenit campion în 2024. Din 2021, Gvardiol evoluează și pentru reprezentativa de seniori a Croației, reușind să strângă 56 de selecții până la vârsta de 24 de ani.