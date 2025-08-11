Barem română, bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, conform edu.ro și Ministerul Educației. Cum se rezolvau, de fapt, subiectele la limba și literatura română pentru BAC 2025

Barem română bacalaureat 2025. Proba scrisă la limba și literatura română a început luni, 11 august 2025. FANATIK vă ține la curent cu toate informațiile importante în legătură cu subiectele primite de absolvenții clasei a XII-a. În același timp, Ministerul Educației va publica în curând baremul de corectare la limba și literatura română.

ADVERTISEMENT

Subiecte la română la BAC 2025, profil uman și real, primite pe 11 august

Ca în fiecare an, Bacalaureatul a început cu proba scrisă la limba și literatura română, iar emoțiile au fost la cote maxime. Pentru mulți elevi, aceasta este cea mai grea probă, mai ales că de ea depinde promovarea examenului. Subiectele au fost adaptate în funcție de profilul absolvit: uman, pedagogic, real, tehnologic sau vocațional.

La fel ca și în ceilalți ani, timpul de rezolvare a fost de 180 de minute. La probă s-au dat trei subiecte mari: unul pentru testarea înțelegerii unui text, altul pentru exprimare scrisă pe bază de literatură, și un eseu complex, de 400 de cuvinte, diferit în funcție de profil.

ADVERTISEMENT

La prima sesiune a examenului de BAC din iunie 2025 elevii de la real, tehnologic, uman, pedagogic și vocațional au primit subiecte cu structură identică, dar conținut diferit la Subiectul III. La Subiectul I, toți au avut de analizat un fragment din ”Părintele Geticei” de Grigore Băjenaru. La punctul A au fost cerințe de vocabular și înțelegere, iar la punctul B li s-a cerut un eseu argumentativ de 150 de cuvinte pe tema: „Dacă înfățișarea unei persoane poate influența succesul acesteia”.

La Subiectul II, elevii au avut de făcut un comentariu de minimum 50 de cuvinte despre rolul indicațiilor autorului într-un fragment dramatic din ”Domnișoara Nastasia”, Actul I, Tabloul I, de G. M. Zamfirescu. Subiectul III a fost cel mai greu. La profilul real și tehnologic, elevii au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile de construcție ale unui personaj din ”Moara cu noroc” sau ”Povestea lui Harap Alb”. La uman și pedagogic tema a fost „relația dintre două personaje” din aceleași opere, într-un text narativ studiat.

ADVERTISEMENT

Barem la Română la Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Cum se punctează fiecare subiect la BAC 2025 română – barem explicat

Baremul de corectare pentru proba scrisă la apare de obicei în jurul orei 15:00 pe site-ul Ministerului Educației ( ). Documentul va arăta exact cum se punctează fiecare cerință.

ADVERTISEMENT

Așa cum a fost și în anii trecuți, proba este formată din trei subiecte. La Subiectul I, elevii au de citit un text la prima vedere și de răspuns la cinci întrebări, fiecare valorând 6 puncte. Tot aici, apare și o cerință mai amplă, un text argumentativ pe baza fragmentului, notată cu 20 de puncte.

ADVERTISEMENT

Subiectul al II-lea este notat cu 10 puncte și presupune redactarea unui scurt comentariu pe baza unui fragment literar. De obicei, este vorba despre un text dramatic, iar cerințele pot părea simple la prima vedere, dar elevii care nu au studiat suficient se pot confrunta cu probleme, iar la acest examen, fiecare punct contează.

Subiectul III este cel care aduce cele mai multe puncte: 30. Elevii trebuie să scrie un eseu de minimum 400 de cuvinte, pe o temă din programa de liceu. Tema diferă în funcție de profilul urmat: real, uman, pedagogic, tehnologic sau vocațional. La final, se adaugă și 10 puncte din oficiu. Punctajul maxim este 100.

Cum se desfășoară examenul de Bacalaureat în 2025, sesiunea august

Elevii care nu au promovat Bacalaureatul în vară mai au o șansă în sesiunea din august 2025. Examenul a început oficial pe 4 august, cu evaluările de competențe, iar probele scrise au început pe 11 august cu proba la limba și literatura română. Fiecare competență este evaluată de doi profesori, unul care a predat la clasă și altul din aceeași specialitate.

Nu se dau note, ci niveluri de competență: mediu, avansat sau experimentat. Dacă profesorii sunt incompatibili, se aduce personal din alte școli. Probele scrise încep pe 11 august. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii pot depune contestații. Cei care doresc să își vizualizeze lucrările o pot face și în zilele următoare, pe 19 și 20 august.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 26 august, pe site-ul oficial bacalaureat.edu.ro. Peste 30.200 de elevi s-au înscris la această sesiune, cea mai mică promoție din ultimii 21 de ani. Dintre aceștia, aproximativ 18.200 sunt din promoția curentă, iar restul din promoții anterioare.

Greșeli care te pot costa puncte importante la corectarea BAC 2025

trebuie să fie foarte atenți nu doar la ceea ce scriu, ci și la cum scriu. Orice greșeală aparent banală poate însemna puncte pierdute sau, în cazuri grave, chiar anularea lucrării. Pe lângă greșelile de conținut, cum ar fi nerespectarea cerințelor, a temei sau a numărului minim de cuvinte, există reguli clare de redactare.

Una dintre cele mai importante: lucrarea nu trebuie să conțină niciun semn de identificare. Numele elevului nu are voie să apară în afara rubricii speciale, care este sigilată de comisie. Orice alt semn sau marcaj distinctiv, un simbol, un cuvânt scris anume, un cod sau o semnătură, poate duce automat la anularea lucrării, indiferent cât de bine este rezolvată. Este o măsură de siguranță pentru corectarea anonimă.

Un alt detaliu important: elevii au voie să scrie doar cu cerneală sau pastă de culoare albastră. Alte culori, inclusiv roșu sau negru, nu sunt permise iar elevii pot suferi dacă nu respectă această regulă. Pentru exercițiile de matematică sau științe exacte, se pot folosi instrumente de scris obișnuite cu pastă albastră și creion.

De asemenea, dacă un elev greșește ceva în lucrare, trebuie să fie foarte atent cum corectează: se taie pasajul greșit cu o linie orizontală, nu cu hașuri, mâzgăleli sau corector lichid. Orice altfel de tentativă de ștergere poate fi interpretată ca tentativă de fraudă.

Cu ce nu au voie elevii să intre în sală la BAC 2025

Elevii care susțin Bacalaureatul 2025 trebuie să respecte un set clar de reguli atunci când intră în sala de examen. Comisiile din centrele de examen sunt foarte stricte cu privire la obiectele permise, iar încălcarea regulilor poate duce la eliminarea din examen, indiferent de notele anterioare. Elevii nu au voie să intre în sala de examen cu telefoanele mobile. Nu contează dacă sunt închise sau dacă elevul promite că nu le va folosi, este strict interzis. Dacă sunt găsiți cu telefoane, elevii vor fi dați afară din examen.

La fel se întâmplă și cu smartwatch-urile, căștile, tabletele, orice mijloc electronic de comunicare sau stocare a informației. Tot la categoria „interzis” intră și ghiozdanele, poșetele, gențile sau rucsacurile. Acestea trebuie lăsate într-un spațiu special amenajat, în afara sălii de examen. La fel și orice notițe, ciorne personale sau materiale auxiliare. Chiar dacă nu le folosești, simpla lor prezență asupra ta te poate descalifica.

Nu ai voie nici cu cărți, dicționare, manuale sau culegeri. Pixurile și instrumentele de scris trebuie să fie simple, fără mecanisme electronice sau alte funcții suspecte. Elevii își pot lua o sticlă cu apă în sala de examen.

Programa la Limba Română la BAC 2025

La începutul acestui an, Ministerul Educației a publicat programele valabile pentru sesiunile de vară și toamnă ale Bacalaureatului 2025. Pentru proba scrisă la limba și literatura română, elevii de la toate profilurile, real, uman, pedagogic, tehnologic și vocațional, vor susține examenul conform programei stabilite prin Ordinul nr. 4923/2013, aflată în vigoare încă din sesiunea din 2014.

Asta înseamnă că lista autorilor rămâne neschimbată, iar elevii trebuie să fie la curent cu operele și particularitățile textelor scrise de cei mai importanți scriitori studiați în liceu. În cadrul eseului de la Subiectul III, elevii trebuie să analizeze un personaj, o temă sau o relație dintr-o operă literară studiată.

Iată autorii care pot apărea la BAC 2025, conform programei oficiale:

Mihai Eminescu

Ion Creangă

I.L. Caragiale

Titu Maiorescu

Ioan Slavici

George Bacovia

Lucian Blaga

Tudor Arghezi

Ion Barbu

Mihail Sadoveanu

Liviu Rebreanu

Camil Petrescu

George Călinescu

Emil Lovinescu

Marin Preda

Nichita Stănescu

Marin Sorescu



by

Calendarul examenului național de bacalaureat, sesiunea august 2025

În perioada 14 – 21 iulie 2025 a fost perioada de înscriere a candidaților la sesiunea de toamnă, inclusiv pentru cei care au promovat examenele de corigențe. Probele de evaluare a competențelor s-au dat în perioada:

4 – 5 august – competențe lingvistice orale în limba română – proba A;

5 august – competențe lingvistice orale în limba maternă – proba B;

6 august – competențe digitale – proba D;

7 – 8 august – competențe lingvistice într-o limbă modernă – proba C (pentru elevii cu burse în străinătate sau în programe speciale).

Calendarul probelor scrise: