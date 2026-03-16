Barem subiecte simulare Evaluarea Națională la Limba Română 2026. Care au fost cele mai dificile cerințe și ce spun profesorii. „A fost destul de inaccesibil”

A fost publicat baremul de evaluare și notare pentru subiectele date la simularea pentru Evaluarea Națională la Limba Română 2026. Elevii vor putea consulta documentul și vor putea verifica în ce măsură au răspuns corect la cerințe. Profesorii susțin că nu a fost tocmai ușor și au evidențiat și capcanele în care elevii ar fi putut cădea. Care au fost exercițiile care au putut da bătăi de cap și unde au avut de pierdut.

Ce spun profesorii în legătură cu subiectele. Unde au fost capcanele

FANATIK a luat legătura cu profesoara de limba română Florentina Sultana, care ne-a oferit și un punct de vedere cu privire la subiectul primit de elevii de clasa a VIII-a pentru . În acest context, aceasta a susținut că dificultatea a fost medie spre mare, însă vede acest lucru ca pe o oportunitate pentru elevi.

În ceea ce privesc cerințele mai dificile, cadrul didactic ne-a declarat faptul că i s-a părut interesant exercițiul 6 de la Subiectul I, A. Acesta le cererea elevilor să prezinte o trăsătură a tiparului textual dialogat. În acest context, profesoara a declarat că mulți elevi îl vor recunoaște, însă nu toți știu să ofere exact ceea ce se cere. Astfel, aceasta ar fi putut fi prima piedică unde elevii ar putea avea puncte de pierdut.

„La Subiectul I, A, interesant este exercițiul 6, unde li se cere să prezinte o trăsătură a tiparului textual dialogat. Mulți elevi știu să îl recunoască, dar nu și să ofere trăsături ale acestuia, mai ales că, de regulă, la acest subiect li se cerea o trăsătură a unui personaj și, eventual, un mijloc de caracterizare din care să rezulte acea trăsătură”, a declarat profesoara Florentina Sultana.

De asemenea, cadrul didactic a mai menționat un exercițiu care i-a atras atenția, din cauza . De data aceasta este vorba despre o cerință de gramatică, mai exact cerința cu numărul 6, acolo unde elevii au avut de construit un enunț în care pronumele „eu” să fie atribut. „Mi se pare destul de complicat”, a declarat Florentina Sultana.

În continuare, profesoara de limba română ne-a vorbit și despre subiectul al doilea, acolo unde se cere un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte în care să se susțină, prin două argumente, răspunsul la întrebarea „crezi că știm cum să reacționăm atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat?”, folosindu-se de textul 2 dat și din experiența personală sau din lectura parcursă. Aici, Florentina Sultana a declarat că, din punctul său de vedere, acesta „a fost destul de inaccesibil”. Altfel spus, mulți elevi ar putea fi depunctați.

„Textul argumentativ, de multe ori, nu este redactat corespunzător nici în liceu, după multă practică. Copiii nu înțeleg că un argument trebuie să conțină enunțarea argumentului, dezvoltarea acestuia, exemplificarea (din text sau din experiența personală) și, eventual, chiar și o concluzie succintă a acelui argument.

Totuși, nu este neapărat rău că a fost mai dificil, având în vedere că ei trebuie să rămână motivați să învețe, să vadă unde au probleme și ce mai pot îmbunătăți până la examen”, a mai declarat Florentina Sultana pentru FANATIK.

Barem subiecte simulare Evaluarea Națională la Limba Română 2026

Barem de corectare și notare pentru subiectele la Limba română, simulare Evaluare Națională 2026, conform .