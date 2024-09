Bîrligea de la CFR la FCSB?! Gigi Becali: „Dau 1 milion jumate pe el și 20 la sută!”

Gigi Becali caută atacanți la FCSB, după calificarea în grupa de Europa League. Patronul „roș-albaștrilor” a spus la FANATIK SUPERLIGA că e gata să plătească un milion și jumătate pentru Daniel Bîrligea de la CFR Cluj.

Bârligea de la CFR la FCSB?! Gigi Becali: „Dau 1 milion jumate pe el și 20 la sută!”

după eliminarea din play-off-ul Conference League. Totuși, ardelenii ar putea încasa o sumă importantă din transferul unui titular la una dintre rivalele din SuperLiga.

Gigi Becali este dispus să plătească 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Daniel Bîrligea de la CFR Cluj, Patronul FCSB i-a transmis un mesaj și lui Neluțu Varga la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30.

„Nu cred că îl dau ei pe Bîrligea, nu pot să dau mai mult de 1 milion jumate. Vorbesc serios, nu am spus 500.000 de euro, i-am respectat și am spus că dau 1 milion jumate. Să spună unu că dă un milion și un jumătate pe un jucător e respect, să nu se supere.

Îi dau 1 milion jumate pe el și 20 la sută dintr-un transfer. Nu fac socotelile omului, nu vreau să mă cert cu omul. Este prea cuminte, nu m-a deranjat niciodată, pentru ce să îl supăr? Să îi spui că îi dau 1 milion jumate și 20 la sută.

Să nu facă cum a făcut cu Krasniqi, pe urmă l-a dat Rapidului. Eu i-am dat 1 milion și l-a dat Rapidului cu 800.000 de euro. Eu așteptam să vorbesc cu el și îi dădeam un milion. Dacă mi-l dă pot să fac și altă chestie, nu joacă cu CFR.

Să zică că Bîrligea face nu știu câți bani mulți și pe urmă îl vinde cu 1 milion la alții. Așa cu Otele, am zis că îi dau două milioane, iar el a zis că face nu știu cât și l-a vândut cu două milioane”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali a rezolvat un transfer: „L-am luat azi de la Farul”

în direct la FANATIK SUPERLIGA. Fundașul central a fost cedat de Farul Constanța în schimbul sumei de 250.000 de euro, iar în Capitală va avea un salariu de 15.000 de euro pe lună.

„L-am luat azi pe Popescu, de la Farul. A semnat 1 an plus 1 an. Am dat 250.000 de euro pe el și lui îi dau 15.000 de euro pe lună. Aveam nevoie de fundaș central. Vin competițiile peste noi.

Mie îmi plăcea de când era la Dinamo. El mi-a scăpat printre degete că nu știam. Nu stăteam eu să văd când e liber Popescu. Dar mi-a plăcut de el când ne-a dat el gol odată cu capul dintr-un corner. Acum vreo 3-4 ani, era la Dinamo.

Și îmi plăcea de el că e războinic, e luptător. Fundașul central trebuie să aibă peste 1,80 m și să fie puternic. Nu e puternic, nu ai ce să faci, la revedere”, a declarat patronul „roș-albaștrilor”.

