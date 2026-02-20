Baronul Elie de Rothschild, omul de legătură dintre Jeffrey Epstein și cel care l-a făcut puternic. Cine a fost mereu în umbra ”monstrului”. Audieri în SUA

ADVERTISEMENT

Wexner este numele omului care i-a deschis ușa paradisului financiar lui Jeffrey Epstein, confidentul, binefăcătorul. Ce a ieșit la iveală în ultimele ore din cel mai mare scandal al secolului, în care sunt implicați politicieni de rang înalt și oameni putred de bogați?

Omul din spatele lui Jeffrey Epstein. Cine l-a făcut mare pe monstrul din America și a rămas fără o parte din bani

Povestea miliardarului Leslie ”Les” Wexner, audiat timp de șase ore de membrii democrați ai Comisiei de Supraveghere din Camera Reprezentanților, ridică multe semne de întrebare, mult mai multe decât răspunsurile oferite de acesta miercuri, 18 februarie 2026. În stilul deja clasic cu care ne-a obișnuit fiecare episod din serialul de groază Epstein, toți știau ce se petrecea pe la petrecerile private, dar în același timp toți au uitat ce știau când au dat nas în nas cu anchetatorii.

Elie de Rotschild, una din legăturile dintre Epstein și Wexner

Leslie Wexner, fondatorul imperiului de modă care include branduri precum Victoria’s Secret și Abercrombie & Fitch, a declarat că l-a cunoscut pe Epstein la mijlocul anilor ’80, prin intermediul unor oameni ”de încredere”. Printre ei, un nume greu: Elie de Rothschild, reprezentant al celebrei dinastii bancare franceze.

Așadar, una dintre legăturile lui Epstein cu magnatul Wexner a fost baronul de Rothschild, însă prezentarea propriu-zisă a fost făcută de Bob Meister, fost vicepreședinte al companiei de asigurări Aon. Neîncrezător din fire, miliardarul spune că a mai cerut opinii, discutând apoi cu Ace Greenberg și Jimmy Cayne, lideri ai Bear Stearns, fosta companie unde Epstein a fost angajat. Aceștia l-au recomandat fără ezitare.

„Epstein mi-a oferit și referința lui Elie de Rothschild. Când am vorbit cu el, m-a sfătuit insistent să îl angajez”, a declarat miliardarul Wexner în timpul audierilor din 18 februarie, relatează într-un amplu reportaj dedicat cazului. Trebuie menționat, însă, faptul că numele lui Rothschild nu apare în dosarul Epstein.

Manipulatorul Epstein i-a suflat afacerea lui Wexner

Audierea lui Wexner a fost extrem de așteptată deoarece, potrivit presei americane, el este omul datorită căruia pedofilul a devenit extrem de bogat, puterea și banii transformându-l, treptat, într-un monstru. Într-un raport FBI din 2019, apare menționat de 1.300 de ori și e descris drept „co-conspirator”. Fără ajutorul lui Wexner, Epstein nu ar fi avut resursele să trăiască precum un nabab, să-și permită avocați de top și să evite ani de-a rândul rigorile legii.

Wexner a încercat să explice cum i-a încredințat lui Epstein administrarea averii sale, estimată de Bloomberg la 10 miliarde de dolari. A povestit cum a fondat The Limited în 1963, cu un împrumut de 5.000 de dolari de la mătușa sa, Ida, cum a listat compania la bursă în 1969 și cum a început să își externalizeze gestionarea finanțelor personale. Așa a intrat, practic, Epstein în ecuație.

Miliardarul susține că nu și-a dat seama de la început că Epstein încerca să intre sub pielea lui, oferindu-i, în cele din urmă, procuroră totală. Cu alte cuvinte, Epstein putea semna cecuri în numele lui, putea să facă tranzacții fără acord explicit, având mână liberă asupra miliardelor lui Wexner. În fața congresmenilor, afaceristul s-a prezentat drept o victimă a manipulării lui Jeffrey Epstein. a spus că a rupt legătura cu el în 2007, după ce a aflat că Epstein l-ar fi delapidat. Persoana care a aflat că Epstein ar fi furat sume enorme din companie era soția lui Wexner, Abigail, mai relatează publicația franceză deja menționată.

„Diabolic, inteligent, maestru al manipulării”

Cât despre abuzurile comise de Epstein, Wexner susține că nu știa absolut nimic, dar l-a descris drept „diabolic, inteligent, un maestru al manipulării”. În timp ce el spune că nu s-a învârtit în cercul cel mai apropiat al lui Epstein, Gishlaine Maxwell, fosta parteneră a controversatului broker de relații politice și de afaceri are o cu totul altă poziție. În 2025, Maxwell spunea că Wexner și partenerul ei erau cei mai buni prieteni în 1990.

Wexner și-a încredințat averea, înainte să i-o dea pe mâna lui Epstein, unui alt consilier, Harold Levin, care l-ar fi atenționat cu privire la practicile dubioase ale antreprenorului care s-a sinucis în arest.

Membrii Comisiei de Supraveghere au mers până în Ohio, la reședința impresionantă a miliardarului, pentru a-l audia, nu la Washington, cum era planificat inițial. Wexner a negat totul, debarasându-se complet de acuzațiile grave aduse în dosar. Scandalul Epstein continuă să arunce umbre peste elite financiare și politice ale lumii, cele mai multe din