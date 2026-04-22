Baronul PSD de Bistrița săltat de DNA, ceasuri și bijuterii de 100.000 de lei! Surpriză: la ce instituție-cheie lucrează soția lui Radu Moldovan

Zi de foc în Bistrița-Năsăud! Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins în forță în zeci de locații, într-un dosar care pare să zguduie din temelii administrația locală în fruntea căreia se află baronul PSD Radu Moldovan, un om cu greutate din partidul lui Sorin Grindeanu.

Baronul PSD Radu Moldovan, în vizorul DNA

Președintele CJ Bistrița Năsăud este, așadar, în centrul atenției, ancheta în care figurează numele său vizând posibile fapte de corupție și spălare de bani. Miercuri, 22 aprilie 2026, procurorii DNA (Serviciul Teritorial Cluj) au pus în mișcare o operațiune de amploare: 69 de percheziții în mai multe județe din țară, dar și în Franța, cu sprijinul Eurojust. Ancheta vizează activități derulate din anul 2022 până astăzi în cadrul unor proiecte gestionate de consiliile județene din Bistrița-Năsăud și Sălaj.

S-au făcut o serie de verificări, oamenii legi ”vizitând”, printre altele, sediul Consiliului Județean dominat de Moldovan, dar și firme private și un birou notarial. Potrivit surselor judiciare, sunt investigate trei dosare distincte care vizează suspiciuni de corupție și operațiuni financiare suspecte. Ce avere are omul acuzat că ar fi pus în mișcare un întreg mecanism al corupției?

Averea lui Moldovan: ceasuri, bijuterii și obiecte de artă de 100.000 de lei

FANATIK a răsfoit paginile completate de baronul PSD de Bistrița și a descoperit câteva lucruri interesante. Potrivit celei mai recente declarații de avere, completată în mai 2025, Emil Radu Moldovan deține, împreună cu soția, trei terenuri intravilane: unul de 1.080 metri pătrați și altul de 144 mp, ambele dobândite în 2002, dar și un al treilea, de 73 mp, achiziționat în 2011.

La acestea se adaugă o casă de locuit impresionantă, de 550 mp, o suprafață care depășește cu mult media locuințelor obișnuite din țară. În garaj, șeful CJ Bistrița Năsăud are un Hyundai fabricat în 2018. Adevărata surpriză vine însă din categoria bunurilor mobile: ceasuri, bijuterii și obiecte de artă în valoare totală de 100.000 de lei, achiziționate în perioada 2010–2025. Nu vorbim despre simple accesorii, ci despre o colecție consistentă, care ridică întrebări într-un context în care procurorii investighează fluxuri financiare și posibile acte de corupție.

La capitolul lichidități, șeful CJ Bistrița-Năsăud declară două conturi la BRD, cu sume de 100.788 lei și 54.469 lei, precum și un cont la Revolut, unde avea 20.815 lei la momentul completării documentului. În total, aproximativ 34.000 de euro în conturi.

Veniturile anuale sunt, de asemenea, consistente: 228.000 de lei din indemnizația de președinte al Consiliului Județean. Însă un element care atrage atenția în mod special este salariul soției: 132.422 lei anual, în calitate de auditor public extern. Și aici începe o altă poveste.

Soția lui Radu Moldovan, angajată la Curtea de Conturi

Soția lui Radu Moldovan este angajată ca auditor public extern la (Camera de Conturi Bistrița), instituție care are rolul de a verificat în ce fel sunt cheltuiți banii publici, inclusiv sumele gestionate de consiliile județene. La prima vedere, pare o funcție respectabilă, tehnică, lipsită de orice conotație politică. În realitate, însă, această poziție poate genera suspiciuni serioase de conflict de interese.

Un auditor public extern la CC are atribuții clare: verifică legalitatea și eficiența cheltuielilor publice, analizează contracte, proiecte și fluxuri financiare ale instituțiilor statului. Practic, este un controlor al banului public.

Funcția ocupată de soție poate naște suspiciuni

Problema apare atunci când această funcție este deținută de soția unui lider de consiliu județean, exact instituția care poate intra în vizorul . Chiar dacă, formal, auditorii nu verifică direct instituțiile unde există legături personale, simpla asociere ridică întrebări legate de imparțialitate și independență.

Într-un scenariu sensibil, orice control efectuat asupra Consiliului Județean Bistrița-Năsăud ar putea fi perceput ca fiind influențat direct, chiar și în lipsa unui unor dovezi concrete. În astfel de cazuri, nu doar conflictul de interese real contează, ci și aparența acestuia.

Conform presei locale, Radu Moldovan a fost prezent la domiciliu în momentul perchezițiilor și a colaborat cu anchetatorii. Dosarul este departe de a fi unul simplu. Vorbim despre trei cauze penale, investigații extinse în mai multe județe și chiar în afara țării. Implicarea EUROJUST indică o posibilă rețea mai amplă, cu ramificații internaționale.