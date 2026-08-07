El este expertul TV care nu mai vrea echipe din SuperLiga în Europa. A cerut UEFA să fim OUT. „Proști sunt dacă ne-or mai trimite”

ADVERTISEMENT

Dacă Basarab Panduru nu a fost atât de vehement după ce FCSB a fost umilită de Auda, iar U Cluj a fost eliminată de Brannn, el nu s-a mai abținut după alte două rezultate slabe ale echipelor românești în cupele europene. Remiza Craiovei de la KuPS și mai ales înfrângerea lui CFR Cluj cu 0-5 în fața lui Tromso i-au pus capac fostului internațional.

Basarab Panduru a făcut praf echipele românești după KuPS – U Craiova 1-1 și CFR – Tromso 0-5

În urmă cu un deceniu, pentru echipele românești era o simplă formalitate să elimine în preliminarii echipe din Norvegia, Bulgaria, Finlanda sau Letonia. În prezent, , iar echipele noastre cad pe capete în acest sezon.

ADVERTISEMENT

U Cluj a fost eliminată categoric de o echipă din Norvegia, FCSB a fost umilită de locul 3 din Letonia, CFR Cluj nu mai are nicio șansă după 0-5 cu Tromso, iar Craiova a fost eliminată din Champions League de campioana Bulgariei și nu a reușit să învingă campioana Finlandei. În urma acestor rezultate, Basarab Panduru a răbufnit și a criticat dur formațiile românești: „Nu e de spus nimic! Sunt sigur că nimic. Mai bine stăm şi ne uităm unii la alţii, nu noi trebuie să spunem ceva, ci cine a adus fotbalul în halul ăsta. Am rămas pe primul loc doar la şmecherie. La caterinca toată lumea este serioasă. Toată lumea respectă antrenorul, doar la noi caterincă. Toţi suntem şmecheri, toţi ştim mai bine decât antrenorul, nu avem nevoie de nimeni că ştim noi.

Şi ne miram că jucam cu finlandezi, norvegieni şi nu ştiu cine, ne dau cu terenul în cap. Nu îţi dau 10-0 pentru că nici ei nu înțeleg ce se întâmplă. E ceva rău. Nici nu ştiu ce trebuie să facem, unde suntem… Am zis că ăia n-au mâini, dar noi suntem singurii fără mâini şi picioare.

ADVERTISEMENT

Dacă nu lăsăm odată caterinca asta proastă şi ieftină nu o să mai facem niciodată nimic. Ce e bine? Ne facem de râs. Proști sunt dacă ne-or mai trimite în Europa. Stați și jucați acolo la voi, ne stricați competiția! N-ai ce să faci. Toți sunt deștepți. Nu e că sunt mai buni decât noi, dar sunt disciplinaţi. Noi nu respectăm pe nimeni, doar gura mare! De asta suntem aici, nici nu ştiu când ieşim de aici”, a fost declarația dură a lui Basarab Panduru, de la finalul celor două meciuri europene ale echipelor românești, conform

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga, nuclear după înfrângerea umilitoare din Conference League

După ce în stagiunea precedentă a fost învinsă cu 7-2 de Hacken, echipa lui Neluțu Varga a încasat „manita scandinavă” și de la Tromso, formație clasată pe locul 3 în campionatul Norvegiei.

ADVERTISEMENT

pentru FANATIK și a anunțat că urmează o reconstrucție totală: „Scuză-mă, dar sunt negru de supărare. Mi-e greu să vorbesc după așa umilință și așa fotbal. Curăț tot! O să curăț inclusiv pantaloni, antrenori și câțiva dintre jucători. Nu vreau să dau nume la ora asta, dar o să vedeți că o să mă țin de cuvânt și chiar o să fac curățenie la CFR Cluj”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate, pentru FANATIK.