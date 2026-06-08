Basarab Panduru a numit singurul jucător din SuperLiga care poate pleca pe 5 milioane de euro

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Nu de mult, SuperLiga României reușea să vândă pe bani foarte mulți jucători precum Dennis Man sau Valentin Mihăilă. De atunci, însă, rareori fotbaliștii din campionatul intern au mai prins transferuri pe sume foarte mari. Florinel Coman este ultimul fotbalist care a plecat pentru 5 milioane de euro, iar Basarab Panduru a dezvăluit cine ar putea fi următorul.

Cine poate fi următorul transfer de 5 milioane de euro din SuperLiga! Basarab Panduru a dat verdictul

Darius Olaru a fost timp de două sezoane cel mai scump fotbalist din SuperLiga României, iar cota lui de piață a atins la un moment dat chiar 7,5 milioane de euro. În prezent, FCSB pare că și-a ratat momentul să-l vândă pe bani mulți și nimeni nu se bate pentru a-i plăti clauza de cinci milioane de euro.

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Basarab Panduru a analizat fotbaliștii din campionatul României și a numit cine este singurul jucător care poate pleca pe o sumă de 4-5 milioane de euro: „Poate Bîrligea, nu știu, s-ar putea. Are 26 de ani, încă nu sunt așa mulți. Să dai 4-5 milioane de euro pe el nu mi se pare din cale afară, dar nu știu. Nu o să dea nimeni nici 2 milioane de euro pe Anzor Mekvabishvili. L-a luat Craiova, nu putea să dea cineva? Juca în naționala Georgiei, era titular și atunci. Din sezonul acesta a început să joace bine de la un anumit punct încolo, de când a plecat Rădoi. Până la Rădoi era deja un semn de întrebare”, a spus Basarab Panduru, la

FCSB este gata să renunțe la Darius Olaru sub clauza din contract

Darius Olaru a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB în ultimii ani. El însă o accidentare teribilă la umăr l-a scos din circuit chiar atunci când era în cea mai bună formă.

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În contract, el are stipulată o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, însă, ajuns la vârsta de 28 de ani, echipele nu se bat să o achite. Tocmai din această cauză, aceea de a-l vinde chiar și cu 1-2 milioane sub această sumă.

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„Din ce am vorbit cu Gigi, el e dispus să facă un gest să-l ajute pe Olaru. E logic, când un jucător care şi-a făcut pe deplin datoria la noi să fie ajutat să câştige şi nişte sume mult mai mari decât putem să oferim noi”, a declarat Mihai Stoica, conform sursei citate.