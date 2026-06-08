Sport

Basarab Panduru a numit singurul jucător din SuperLiga care poate pleca pe 5 milioane de euro

Campionatul României nu a mai vândut la fel de bine în ultimii ani, iar Basarab Panduru a numit singurul jucător care poate pleca pe 5 milioane de euro. Iată despre cine este vorba
Ciprian Păvăleanu
08.06.2026 | 22:03
Basarab Panduru a numit singurul jucator din SuperLiga care poate pleca pe 5 milioane de euro
ULTIMA ORĂ
Basarab Panduru a numit singurul jucător pe care o echipă din SuperLiga poate încasa 5 milioane de euro. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Nu de mult, SuperLiga României reușea să vândă pe bani foarte mulți jucători precum Dennis Man sau Valentin Mihăilă. De atunci, însă, rareori fotbaliștii din campionatul intern au mai prins transferuri pe sume foarte mari. Florinel Coman este ultimul fotbalist care a plecat pentru 5 milioane de euro, iar Basarab Panduru a dezvăluit cine ar putea fi următorul.

Cine poate fi următorul transfer de 5 milioane de euro din SuperLiga! Basarab Panduru a dat verdictul

Darius Olaru a fost timp de două sezoane cel mai scump fotbalist din SuperLiga României, iar cota lui de piață a atins la un moment dat chiar 7,5 milioane de euro. În prezent, FCSB pare că și-a ratat momentul să-l vândă pe bani mulți și nimeni nu se bate pentru a-i plăti clauza de cinci milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Basarab Panduru a analizat fotbaliștii din campionatul României și a numit cine este singurul jucător care poate pleca pe o sumă de 4-5 milioane de euro: „Poate Bîrligea, nu știu, s-ar putea. Are 26 de ani, încă nu sunt așa mulți. Să dai 4-5 milioane de euro pe el nu mi se pare din cale afară, dar nu știu. Nu o să dea nimeni nici 2 milioane de euro pe Anzor Mekvabishvili. L-a luat Craiova, nu putea să dea cineva? Juca în naționala Georgiei, era titular și atunci. Din sezonul acesta a început să joace bine de la un anumit punct încolo, de când a plecat Rădoi. Până la Rădoi era deja un semn de întrebare”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport 1.

FCSB este gata să renunțe la Darius Olaru sub clauza din contract

Darius Olaru a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB în ultimii ani. El era văzut la un moment dat ca un produs vandabil al roș-albaștrilor, însă o accidentare teribilă la umăr l-a scos din circuit chiar atunci când era în cea mai bună formă.

ADVERTISEMENT
Măsurile anunțate de Moscova, după ce premierul proeuropean al Armeniei a câștigat alegerile...
Digi24.ro
Măsurile anunțate de Moscova, după ce premierul proeuropean al Armeniei a câștigat alegerile parlamentare

În contract, el are stipulată o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, însă, ajuns la vârsta de 28 de ani, echipele nu se bat să o achite. Tocmai din această cauză, Mihai Stoica și Gigi Becali au luat o decizie în favoarea jucătorului, aceea de a-l vinde chiar și cu 1-2 milioane sub această sumă.

ADVERTISEMENT
Ionel Ganea, după meciul caritabil de la Făgăraș:
Digisport.ro
Ionel Ganea, după meciul caritabil de la Făgăraș: "Un om fără caracter! Mi-a dat mesaj că nu mai vine"

„Din ce am vorbit cu Gigi, el e dispus să facă un gest să-l ajute pe Olaru. E logic, când un jucător care şi-a făcut pe deplin datoria la noi să fie ajutat să câştige şi nişte sume mult mai mari decât putem să oferim noi”, a declarat Mihai Stoica, conform sursei citate.

ADVERTISEMENT
Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. Lovitură pentru FC Argeș! Piteștenii au adus...
Fanatik
Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. Lovitură pentru FC Argeș! Piteștenii au adus un antrenor secund din Spania
Care este, de fapt, motivul pentru care Adrian Petre a ratat finala Survivor...
Fanatik
Care este, de fapt, motivul pentru care Adrian Petre a ratat finala Survivor 2026: „Mi-ar fi plăcut să fiu acolo”
Cerința lui Filipe Coelho pentru perioada de transferuri la Craiova! A pus ochii...
Fanatik
Cerința lui Filipe Coelho pentru perioada de transferuri la Craiova! A pus ochii pe starul SuperLigii
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Banciu a numit naționalele uriașe care 'vor dezamăgi total' la Mondial: 'Zero barat!'
iamsport.ro
Banciu a numit naționalele uriașe care 'vor dezamăgi total' la Mondial: 'Zero barat!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!