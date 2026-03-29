Basarab Panduru a semnalat o problemă în strategia lui Mircea Lucescu din Turcia – România: „Nu poți!”

Ianis Hagi a fost căpitanul ales de Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia, însă mijlocașul nu a fost integralist în partida de la Istanbul. Basarab Panduru, fost internațional român și actual expert TV, este de părere că acest lucru reprezintă o eroare, întrucât căpitanul trebuie să fie alături de echipă pe tot parcursul partidei.

Cine ar trebui să fie căpitanul echipei naționale. Basarab Panduru a semnalat greșeala din strategia lui Mircea Lucescu

România a avut mari speranțe înainte de meciul de la Istanbul, însă Turcia a reușit să câștige cu scorul de 1-0, prin golul marcat de Ferdi Kadioglu în minutul 53. Astfel, „tricolorii” au ratat încă o calificare la Campionatul Mondial și vor fi nevoiți să aștepte încă cel puțin patru ani.

Basarab Panduru crede că una dintre problemele României a fost schimbarea lui Ianis Hagi, deoarece el este de părere că jucătorul desemnat căpitan trebuie să fie 90 de minute pe teren alături de echipa sa, Dacă Ianis Hagi nu este gata să ducă 90 de minute la intensitate maximă, atunci „Pandi” propune alegerea unui nou căpitan, cum ar fi Radu Drăgușin sau Andrei Burcă:

„Mie mi se pare o mare problemă aici, cu toate că sunt de acord că în ziua de astăzi sunt 5 schimbări și jucătorii pot fi schimbați. Dacă-l pui căpitan de echipă, nu poate să fie schimbat. Indiferent ce îmi zici, nu poate să fie schimbat. Trebuie să te gândești bine înainte pe cine pui, ăla trebuie să stea în teren, trebuie să fie stâlpul, liderul. Nu putem să schimbăm căpitanul în minutul 71. Hai să ne gândim de la început pe cine punem căpitan, că nu ne putem juca cu lucrul ăsta. Drăgușin, Burcă, nu știu, dar să fie în teren, să facă ceva”, a spus Basarab Panduru la

Cine a fost căpitanul României în ultimii ani

Ianis Hagi a purtat banderola de căpitan în meciul cu Turcia în lipsa lui Nicolae Stanciu. Mijlocașul ce a fost liderul din teren în ultimii ani s-a aflat în lot, însă nu a fost titularizat de Mircea Lucescu. El a fost introdus în minutul 71 în locul lui Hagi și a avut o șansă importantă să restabilească egalitatea, însă execuția sa a lovit stâlpul lui Cakir.

La finalul partidei, iar cel mai probabil se va retrage la un moment dat de la națională: „Dezamăgirea este imensă. Vorbind în numele meu, poate a fost ultima șansă de a ajunge la un Mondial. Nu doar eu, ci toți jucătorii simt aceeași dezamăgie și durere. Avem jucători tineri care pot aduce multe bucurii. Următoarea campanie va fi în 2-3 ani, eu am deja 32 de ani acum, nu știu ce va fi pe viitor și prefer să nu vorbesc despre mine”, a spus Nicolae Stanciu, după Turcia – România 1-0.