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Dinamo are parte de cel mai bun start de sezon după foarte mulți ani. „Câinii” se află pe prima poziție după 10 etape, iar fotbalul prestat este mai mult decât convingător. Basarab Panduru a fost impresionat total de echipa lui Nuno Campos.

Laudele lui Basarab Panduru pentru Dinamo

Dinamo a adăugat alte 3 puncte importante la zestrea din campionat după duminică seară. „ , la propriu, după fluierul final, semn că bucuria în tabăra dinamovistă este foarte mare în urma rezultatelor recente. Basarab Panduru i-a urmărit și s-a convins: fostul internațional român vede o diferență sesizabilă în felul cum se prezintă echipa pe teren față de sezonul trecut.

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„Mie Dinamo cu Kopic mi-a plăcut. Acum Campos a reușit să îi determine pe jucători să facă niște lucruri pe care nu puteau să le facă înainte. Și apărarea e altfel față de cum era. Nu credeam că se poate. Mai ales că e vorba de un timp foarte scurt. Nu credeam că poți să faci așa. Văd o diferență față de Kopic”, a spus inițial Panduru.

Ce a spus Basarab Panduru despre Nuno Campos

Expertul TV a ținut să îl laude pe antrenorul Nuno Campos. Basarab Panduru consideră că tehnicianul portughez a reușit să își pună amprenta asupra echipei într-un timp scurt, însă îl avertizează că doar constanța îi garantează succese ulterioare.

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„Este amprenta lui Campos. Este un stil plăcut ochiului. Dar începuturile astea… Dacă nu ai o continuitate, lucrurile se schimbă repede la noi. Treci de la niște momente din astea bune la ceva ce nici nu te gândești că s-ar putea întâmpla”, a mai spus Basarab Panduru la TV Prima Sport.

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Cu 23 de puncte după 10 etape, Dinamo rămâne lider până la reluarea competiției interne după pauza alocată echipelor naționale. Etapa viitoare, „câinii” se deplasează la Sf. Gheorghe pentru meciul cu Sepsi. Partida este programată pe 9 octombrie, de la ora 21:00.