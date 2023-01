Basarab Panduru aplaudă alegerea lui Sorescu de a juca fundaș dreapta. ”E băiat deștept”

Adus de FCSB de la Rakow, liderul din Polonia, pentru noua sa echipă în amicalul cu Pogon Szczecin (0-2). A evoluat o repriză ca fundaș dreapta, iar după pauză ca extremă, în același flanc. El spune că și-ar dori să evolueze pe prima poziție, iar Basarab Panduru consideră că alegerea nu este întâmplătoare.

Basarab Panduru nu are dubii legat de alegerea lui Sorescu: ”E băiat deștept! Știe că doar acolo poate să joace”

Desigur, în contextul în care FCSB era în negocieri cu Augsburg, pentru un posibil transfer al lui Cordea, Deian Sorescu reprezenta o soluție în cazul în care mutarea era parafată.

Însă în vizor era și o altă variantă. cea de fundaș dreapta. Poziție pe care a fost folosit și la echipa națională. Și care, o spune chiar jucătorul, este și pe placul său.

„Cel mai important este să joc. Asta e prioritar pentru mine, acesta a fost și motivul plecării de la Rakow. Unde mă va folosi Mister, acolo voi încerca să dau sută la sută.

Cel mai bine mă simt ca fundaș, pentru că vin cu fața spre joc, am jocul în față și am posibilitatea să iau o decizie mai repede. Nu sunt un jucător să am jocul în spate, dar unde mă va folosi Mister, acolo voi da sută la sută.

Am vorbit cu dânsul despre poziție, despre joc. Asta rămâne între mine și el. I-am spus că oriunde va decide să mă folosească, sunt pregătit și voi da sută la sută”, a fost .

Basarab Panduru spune că alegerea lui Sorescu este justificată. Însă crede că are la origine și faptul că jucătorul este conștient că pe acea poziție are cu adevărat șanse mai mari să joace.

În condițiile în care pe postul de extremă mai există și varianta David Miculescu. Iar acum, după ce plecarea lui Cordea nu s-a concretizat, ar reprezenta doar a treia opțiune.

”Îl place mai mult pe postul de fundaş? Eu cred că e băiat deştept, ştie că acolo poate să joace… (n.r. râde) Vrea să joace extremă dreaptă, dar după stă să se gândească că este al treilea pe postul ăla.

Şi după se gândeşte la postul de fundaş dreapta. E băiat deştept”, a declarat .