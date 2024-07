Basarab Panduru, dur cu Nicolae Stanciu după EURO 2024: “Ba eşti bun, ba nu exişti! Diferenţe mult prea mari!”

, dar a câștigat inimile tuturor românilor. Stanciu & Co. sunt acum sub lupa presei internaționale, a suporterilor noștri, dar și a analiștilor TV.

Panduru crede că Stanciu e prea inconstant

Basarab Panduru crede că Nicolae Stanciu este prea inconstant, iar aceste lucruri îi pot afecta statutul în națională. De asemenea, analistul spune că îl iubește pe Stanciu, dar diferențele atât de mari nu ar trebui să existe.

„Şi eu îl iubesc pe Stanciu, dar una e să îl iubeşti pe Stanciu şi alta e să văd că ba eşti bun, ba nu exişti. Mi se par diferenţe din cale afară de mari”, a spus Basarab Panduru despre Stanciu, după România – Olanda 0-3, conform .

Mihai Stoica îi oferă meritele lui Stanciu

Mihai Stoica îi oferă meritele lui Stanciu, despre care spune că a deschis balul echipei naționale la EURO. Managerul general spune că în Germania.

„Stanciu a deschis balul, execuţia lui concurează cu şanse reale pentru titlul de cel mai frumos gol al acestui turneu. Nu ştiu unde eram dacă nu marca acel gol fenomenal. Golul acela ridică mult media, dar în rest..nu a avut evoluţii la nivelul la care ne-a arătat că poate să joace”, a spus şi MM Stoica.

Ce a spus Nicolae Stanciu după meci

Nicolae Stanciu a discutat sincer după meciul cu Olanda de la Munchen, spunând că și-ar fi dorit calificarea. Decarul este mulțumit de faptul că a ridicat ștacheta performanțelor României, după 24 de ani de secetă la EURO.

„Sigur că este greu, toată lumea îşi dorea să ne continuăm drumul aici, să reuşim să ajungem în sferturi. Multe nu cred că ar fi de zis. Am început bine 15-20 de minute, după care a picat acel gol şi în mare au controlat jocul.

Ultimele două goluri au venit pentru că am lăsat spaţiu. Era normal pentru că am încercat să egalăm. Am ieşit fără regrete după fiecare meci. Am lăsat totul pe teren pentru ca la finalul meciului să ne putem privi în ochi şi să ne strângem mâna.

La acest EURO toţi am dat totul pentru ca România să aibă rezultate. Cred eu că am făcut o treabă bună pentru că au trecut 24 de ani de când nu am mai ieşit dintr-o grupă la un turneu final.

Sunt mândru de echipă şi sunt mândru că sunt român. Le mulţumesc tuturor fanilor români. Au dovedit că sunt numărul 1”, a spus Nicolae Stanciu după meciul cu Olanda, conform sursei citate anterior.