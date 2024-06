Basarab Panduru e de părere că un ”tricolor” ar putea prinde un transfer senzațional după EURO. ”E un jucător care trebuie să joace!”

”Tricolorii” au făcut meciuri excelente în faza grupelor de la Campionatul European din Germania, iar după ce turneul final va lua sfârșit, aceștia ar putea prinde transferuri în campionate tari din Europa de Vest.

Basarab Panduru nu înțelege de ce un fotbalist din naționala României nu se transferă. ”Concurentul e mai bun decât mine? Plec în altă parte”

. Toți ”tricolorii” s-au ridicat la nivelul așteptărilor, iar Basarab Panduru a vorbit despre o posibilă mutare a unuia dintre aceștia în Serie A.

ADVERTISEMENT

Este vorba de Andrei Rațiu. Fundașul dreapta a fost unul dintre cei mai buni oameni din echipa României, iar presa internațională i-a lăudat evoluțiile după fiecare meci de la EURO 2024. Basarab Panduru e de părere că ar trebui să plece de la Rayo Vallecano și să semneze cu o echipă din campionatul italian.

„Rațiu mi s-a părut că e un jucător care trebuie să joace! Nu știu la ce echipă, dar trebuie să prindă o echipă de Serie A, vorbim de Genoa, de nu știu cine. Am văzut o grămadă de fundași laterali care sunt sub Rațiu.

ADVERTISEMENT

Nu înțeleg de ce el nu joacă. El e fotbalist care nu joacă în prima ligă. Ok, am înțeles. Nu-i nicio problemă. Concurentul e mai bun decât mine? Plec în altă parte. Nu am cum să nu joc într-o echipă de cinci fundași. Mi se pare că e un om care are o tehnică peste cea de fundaș”, a explicat Basarab Panduru la

Rațiu poate pleca la Atalanta

Andrei Rațiu a prins puține minute la Rayo Vallecano în sezonul trecut. Fundașul dreapta a fost mai mereu rezervă lui Balliu, internaționalul albanez. În schimb, la echipa națională, f .

ADVERTISEMENT

Rațiu și-a început cariera în Spania la Villarreal. Acesta a trecut pe la mai multe echipe, precum Huesca și ADO Den Haag. În ultimele zile au apărut în presă informații conform cărora Atalanta s-a interesat de serviciile internaționalului român. a făcut anunțul.

„Câștigătoarea Europa League își va transforma flancul drept, prin plecări și veniri. Cei din Bergamo sunt obișnuiți să facă transferuri inteligente, să crească jucători și apoi să-i vândă. Rațiu este pe placul lui Gasperini, care în acest an va juca și în Liga Campionilor”, au scris spaniolii.

ADVERTISEMENT

În acest moment, Andrei Rațiu se gândește doar la Campionatul European din Germania. Fundașul speră să facă un nou meci bun marți, pe 2 iulie, împotriva Olandei. România pleacă cu șansa a doua în întâlnirea cu ”Portocala Mecanică”, însă băieții lui Edi Iordănescu speră la calificarea în sferturi.