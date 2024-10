Basarab Panduru, entuziasmat de ce a văzut în PAOK – FCSB 0-1: ”Un joc după care trebuie să se nască ceva”

, au maxim de puncte după disputarea a două etape și sunt pe locul 4 în clasamentul din Europa League.

Basarab Panduru a dat verdictul după PAOK – FCSB 0-1

La finalul partidei PAOK – FCSB 0-1, fostul internațional Basarab Panduru a recunoscut că nu se aștepta niciodată la acest rezultat și crede că este un punct mare de cotitură pentru campioana României.

ADVERTISEMENT

”Mi-a plăcut, da. N-am crezut niciodată în rezultatul ăsta, mai ales după ce a luat Olaru cartonașul roșu. Trebuie să-i felicit! Probabil că se și naște ceva, un joc după care trebuie să se nască ceva.

Va rămâne în memorie. Te-ai apărat cum trebuie, PAOK parcă n-a fost așa de periculoasă. A fost bara aia, dar mi-a plăcut spiritul, mi-a plăcut echipa. Vreau să-i văd așa! N-a arătat a echipă din România.

ADVERTISEMENT

Din minutul 55 au arătat extraordinar, felicitări! Au arătat extraordinar. Un asemenea joc de echipă mare, cred că se va naște ceva începând din seara asta”, a declarat Panduru, la .

FCSB a dat dovadă de spirit după eliminarea lui Olaru

Fost fundaș la FCSB, Marius Baciu este de părere că a fost benefică pentru că a permis echipei să se închidă mai bine, însă nu a ezitat să-l critice pe căpitan pentru imprudența comisă.

ADVERTISEMENT

”Cred că că e bine că am luat cartonaș roșu, la cum am văzut jocul. Eu am vrut să scot ce e mai bine din ceea ce s-a întâmplat (n.r. – eliminarea lui Olaru). Eram sigur că FCSB se va grupa foarte bine, dar nu au fost foarte mari realizări.

Golul a fost frumos, dar după ce a fost cartonașul roșu a fost perfect. Adică am fost foarte organizați, cu câteva centrări pe acolo, cu o bară, am tras și de timp. Am arătat un spirit fantastic, nu știu dacă se întâmpla același lucru dacă rămâneam în 11, pentru că încercam să jucăm.

ADVERTISEMENT

Olaru nu are nicio scuză, e căpitanul de echipă! Atâtea nemulțumiri, dă din mâini și asta nu numai el. Cred că ar trebui să se ia măsuri pentru că sunt foarte multe momente de indisciplină”, a spus Baciu.