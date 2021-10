Basarab Panduru îl aduce pe Ianis Stoica cu picioarele pe pământ: „Nu are șanse să joace la FCSB”

El a punctat în campionat în meciurile din deplasare cu UTA (în minutul 90, aducând un punct echipei sale, scorul final fiind 1-1) și CFR Cluj (în același minut, dar gazdele s-au impus cu 4-1) și .

În Cupa României, puștiul a înscris , echipă din Liga a 3-a, în minutele 19 și 50. Oaspeții au condus cu 3-0, dar s-au calificat după prelungiri, cu 5-3.

Ianis Stoica a jucat la naționala Under-21 când avea 17 ani

Acum doi ani, în septembrie, el a marcat pentru România Under 21 în amicalul cu Georgia, încheiat 1-1, deschizând scorul în minutul 16. De menționat că în acea partidă a fost folosit chiar dacă avea nu 17 ani fără trei luni.

Iar în toamna anului 2020 a repetat isprava, dar pentru naționala Under 19 a României, care a învins FC Voluntari cu 3-2 într-un amical. Golurile tricolorilor mici au fost înscrise de Louis Munteanu (40), Stoica (53) şi Botond Szondi (60).

Lui Stoica îi va fi greu să se impună în fața lui Budescu, Keşeru, Coman sau Tănase

Chiar dacă are aceste realizări la o vârstă foarte fragedă, Ianis Stoica nu este văpzut om de bază la FCSB de către Basarab Panduru. Fostul mijlocaș al gruporii roș-albastre este de părere că fiului lui Pompiliu Stoica îi va fi foarte greu să se impună la formația antrenată de Edi Iordănescu.

„Am auzit că Ianis Stoica a făcut lucrurile corect. A dat goluri la U17, apoi la următorul nivel, acum la U21 şi la FCSB. Acum nu ştiu cum va arăta viitorul apropiat, pentru că revin fotbaliştii din faţă.

E mai greu la FCSB să joci în faţă, acolo, cu Budescu, Keşeru, Coman, Tănase, Octavian Popescu. Adică, mai degrabă îl văd pe Şerban în locul lui Radunovic, decât pe Ianis Stoica în faţă”, a declarat Basarab Panduru pentru .

Ianis Stoica a debutat în Liga 1 la 16 ani și două luni

Cifrele lui Ianis Stoica sunt de-a dreptul impresionante. A debutat la FCSB la 14 ani și 10 luni. Se întâmpla în octombrie 2017, la meciul de Cupa României, împotriva celor de la Sănătatea Cluj. El a fost trimis în teren în minutul 60, în locul lui Golofca, iar în ultimele secunde ale partidei a stabilit scorul final, 6-1.

A debutat în Liga 1 la 16 ani și două luni, mai precis în februarie 2019. Evenimentul a avut loc cu ocazia meciului FC Voluntari – Dunărea Călărași, scor final 0-0, pe vremea când evolua la formația oaspete.

De asemenea, a înscris primul gol în Liga 1 chiar în această ediție de campionat. El a punctat în meciul de la Arad, cu UTA, în minutul 90, cu șut pe jos, de la marginea careului mare, mingea intreând în poartă pe sub portarul gazdelor. A fost reușita care a adus un punct la zestrea celor de la FCSB.

Ianis Stoica le recomandă tinerilor să pună suflet în tot ce fac

Stoica a fost titular în amicalul câștigat de naționala Under 21 la Marbella, cu 1-0, în fața Suediei U20, fiind înlocuit în minutul 62 cu Markovic. Înaintea partidei, el a dat un .

„Mă simt foarte bine când îmbrac tricoul României și dau totul în fiecare zi, la antrenamente. Dorința mea este să înscriu cât mai multe goluri și să câștig cât mai multe trofee cu echipa de club. Cu multă seriozitate, cred că putem lua titlul în acest sezon.

Este o bucurie imensă când înscrii pentru țara ta și sper s-o țin tot așa. Nu am o rețetă specială, este vorba de muncă zi de zi și multă pasiune. De când am dat prima dată cu piciorul în minge m-am gândit că o să joc fotbal. Celor tineri le recomand să muncească zi de zi și să pună foarte mult suflet”, a declarat el.