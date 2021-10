Basarab Panduru îl apără pe Adrian Mutu: „Se pune presiune pe antrenori ca să-şi dea demisia”. Cum l-a ironizat Radu Banciu

, a doua zi după ce echipa a fost învinsă de Universitatea cu 2-0, în etapa a 11-a a Ligii 1, continuă să fie comentată de oamenii de fotbal din țară.

Basarab Panduru îl apără pe Adi Mutu: „Dacă ai salariile plătite la zi, nu înseamnă că trebuie să fii lider”

„Nu mi se pare corect să-ţi dai demisia. Nimeni în lumea asta nu-și dă demisia! Nici măcar Ancelotti după ce îl bate Sheriff nu-şi dă demisia. De ce ne-am da noi demisia aici, în România?!

Se pune presiune pe antrenori ca să-şi dea demisia, ca să nu le mai plătească bani. Ceea ce în străinătate nu se întâmplă. Şi dacă greșește, are un contract și trebuie să-l respecți. Cel care te-a angajat te dă afară. Plătește ce are de plătit şi gata!

La noi, «Dă-ţi demisia ca să nu-ţi dau banii!». E adevărat că ultimele rezultate nu sunt cele mai bune, dar nu înseamnă că dacă ai salarii la zi și prime trebuie să fii pe primul loc”, a spus Panduru la .

Picătura care a umplut paharul de răbdare a patronatului

a dat detalii despre despărțirea de echipa olteană. „M-a sunat domnul Mititelu, am vorbit, ne-am despărțit în relații bune. Mi-a spus ‘Ești singurul antrenor de care mă despart cu regret’.

Eu am venit cu sufletul, am demonstrat că sunt profesionist și îmi fac treaba cu pasiune. Cred că am schimbat multe lucruri în bine, de la meniul zilei la ce înseamnă organizare. Îmi pare rău, pentru că aș fi vrut să-i ofer lui nea Adi (n.r. – Adrian Mititelu, aflat după gratii) mai multe satisfacții.

Nu m-au demis CSU Craiova sau FCSB, ci meciurile cu echipele de talia noastră, cu Voluntari, Argeș, Mioveni, pe care le-am dominat, dar n-am marcat. Au fost și diverse erori de arbitraj. Meritam mai multe puncte din aceste partide.

Cu CSU a fost picătura care a umplut paharul de răbdare a patronatului. M-am simțit iubit și respectat la acest club, au fost corecți cu mine. Vreau să le mulțumesc pe această cale. A fost o compensație financiară, dar totul a fost închis în 5 minute.

Pentru o nou-promovată, FCU Craiova e pe un drum normal. Ce a făcut Rapid la începutul campionatului nu era normal, când a fost pe 1, dovadă că ulterior a apărut un recul”, a declarat .

Radu Banciu râde de Adi Mutu după demitere: „Nu s-a inventat încă notă pentru el. E la minus 3…”

La rândul lui, realizatorul tv Radu Banciu a comentat în stilu-i caracteristic plecarea lui Mutu după eșecul de duminică, meci care a fost al şaptelea consecutiv fără victorie pentru echipa care se găsește pe locul 13 în Liga 1, cu 9 puncte.

„Nu s-a inventat încă nota pentru Mutu. E ca parcările de la mall, la minus trei. Râdeam de când l-au numit. Avantajul e că oltenii au de unde să aleagă, ei ţin cu echipa care e mai sus în clasament.

Sezonul ăsta nu s-a pus problema, echipa lui Laurențiu Reghecampf e peste cea a lui Mutu. Oltenii sunt ca în bancurile alea povestite de Nea Mărin. Oricum, una dintre cele două echipe e peste alta”, a declarat Radu Banciu la .

Adi Mutu putea fi demis după patru înfrângeri consecutive

Mutu fusese numit tehnician al nou-promovatei pe 29 mai și semnase un contract pe 2 ani, urmând să primească, lunar, 14.000 de euro. FANATIK a anunțat la momentul respectiv că în contract era .

În vârstă de 42 de ani, fostul mare atacant a mai pregătit echipa FC Voluntari, formaţia de tineret a clubului Al Wahda şi naţionala de tineret a României.