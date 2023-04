Basarab Panduru, încântat de evoluția unui jucător de la FCSB în derby-ul cu CFR Cluj: „Clar, el a fost numărul 1!”

și se menține cu șansea reale în lupta la titlu. Asta chiar dacă s-a îndepărtat la 5 puncte de liderul Farul, echipă pe care o va întâlni etapa viitoare din SuperLiga pe teren propriu.

Basarab Panduru îl consideră pe Florinel Coman omul meciului CFR Cluj – FCSB 1-1: „Nu avea cum să fie altfel!”

FCSB a început prost partida din deplasare cu CFR Cluj, văzându-se condusă pe tabela de marcaj după numai 20 de minute de joc, în urma golului marcat de Bîrligea. De altfel, campioana a dominat destul de autoritar în primele 60 de minute, ratând alte câteva oportunități de a marca, dar Târnovanu a intervenit salvator.

Totuși, echipa antrenată de cipriotul Elias Charalambous a revenit în joc după golul superb marcat de Florinel Coman din lovitură liberă în minutul 68. Ba, mai mult, putea să plece cu cele 3 puncte de la Cluj, însă a fost anulată pentru o poziție de ofsaid.

Cum golul său a menținut-o pe FCSB în lupta pentru titlu, Florinel Coman a fost văzut de majoritatea specialiștilor „omul meciului”. Este și cazul lui Basarab Panduru, care a apreciat evoluția lui „Mbappe de România”, considerând că acesta începe să arate din ce în mai mult a fotbalist adevărat.

„A fost un meci bun până la urmă. A fost ceva, parcă te-a ţinut ceva până în ultimul minut în faţa televizorului. Mi se părea că după meciul trecut, când zicea Petrescu că s-a supărat pe jucători, că se va întâmpla ceva.

E cam greu… Florinel Coman mi-a plăcut, e omul meciului după părerea mea, nu Târnovanu, a făcut câteva faze şi a avut câteva acţiuni bune de tot, în viteză.

E al doilea gol din lovitură liberă din acest an şi al şaselea de la începutul campionatului, e din cale afară de puţin. Inventează lovitura liberă, pleacă bine peste zid, Scuffet nici nu o vede. Ăsta e un joc în care Coman e numărul unu. Nici nu avea cum altfel. Are câteva faze chiar de jucător”, a declarat Basarab Panduru la

Florinel Coman, dezamăgit după CFR Cluj – FCSB 1-1: „Am făcut un joc foarte prost”

Chiar dacă a marcat golul care a adus un punct FCSB-ului în deplasarea de la Cluj contra campioanei CFR, El s-a arătat dezamăgit de evoluția echipei, considerând că s-a făcut un joc slab.

„Am avut ocazii pe final, puteam câştiga. Din păcate nu am marcat. Am făcut un joc foarte prost, dar pe un teren greu cu un joc slab am plecat cu un punct. Nu a mers nimic. Suntem dezamăgiţi de jocul nostru.

Nu s-a pierdut nimic, trebuie să ne schimbăm faţa jocului şi să câştigăm acel meci pentru că avem nevoie de puncte. Exersez loviturile libere, dar este mai puţin important. Ne pare rău că nu am câştigat. Am jucat slab”, a declarat Florinel Coman la finalul partidei din Gruia.