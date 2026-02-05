Basarab Panduru, ironia supremă pentru Alex Musi după Farul – Dinamo: „Vezi că e piscina goală și îți spargi capul”

ADVERTISEMENT

Dinamo a obținut o victorie importantă la Ovidiu, împotriva celor de la Farul Constanța, deși a fost condusă în două rânduri. Golul lui Alex Pop din ultimele minute a adus bucurie în „haită”. La finalul partidei, Basarab Panduru a criticat trei dintre fotbaliștii de pe teren, unul dintre aceștia fiind Alex Musi

Simularea lui Alex Musi, ironizată de Basarab Panduru

În încercarea de a obține puncte pentru echipa sa, Alexandru Musi a exagerat la un contact în careu, iar arbitrul Horațiu Feșnic i-a arătat cartonașul galben pentru simulare, decizie cu care Basarab Panduru este complet de acord.

fostul fotbalist l-a ironizat aspru pe tânărul jucător pentru atitudinea sa: „Cum adică să te duci la VAR? Nu trebuie să te duci la VAR dacă VAR-ul consideră că nu e nimic. El îl trimite pe arbitru la VAR. Nu e penalty, iar pentru căzătura asta meriți galben. Nu spun că nu e o atingere acolo, dar n-are nicio treabă căzătura aia. Nu înseamnă că trebuie să fie penalty.

Nu înseamnă că trebuie să cazi așa. Nu i-au băgat nici apă în piscină. N-ai cum să cazi așa. Au ținut piscina goală, îți mai spargi și capul. N-ai cum să nu-i dai galben. El pune ambele picioare jos și apoi cade”, a fost analiza lui Basarab Panduru asupra fazei în care Musi primește galben pentru simulare, conform

Alex Musi „l-a trimis la VAR” pe Horațiu Feșnic

Din punctul de vedere al lui Alex Musi, chiar și după meci, În ciuda contactului minim, tânărul fotbalist este de părere că adversarul nu a procedat regulamentar. Jucătorul lui Dinamo l-a sfătuit pe Horațiu Feșnic la flash-interviu ca mai întâi să verifice monitorul VAR, înainte să arate galben pentru simulare:

„Pentru mine a fost penalty clar la acea fază. OK, a fost un contact mic, dar când intri în careu și îți pune piciorul în față? Eu zic că a fost penalty clar. Nu mă interesează dacă am fost luat la ochi. Există VAR, poate verifica. Înainte să dea galben, să și verifice”, a declarat Alexandru Musi

Cine au fost ceilalți doi fotbaliști criticați de Panduru

Pe lângă Alex Musi, „Pandi” i-a luat în colimator și pe doi fotbaliști de la Farul, ambii intrați de pe bancă. Este vorba despre Jovan Markovic și Ionuț Cojocaru, care nu au adus un plus echipei în momentul în care au fost introduși pe teren. Expertul TV este sigur că meciul s-a tranșat în momentul schimbărilor:

„Meciul s-a dus în favoarea Farului până la un anumit punct. Probabil că diferența a fost făcută de jucătorii care au venit de pe bancă la Dinamo. La Farul au intrat rău. Aici s-a jucat meciul. Intră Pop și dă gol, Armstrong este bun. În partea cealaltă, Cojocaru și Markovic nu ating mingea, practic. Vorbesc de cei doi. Markovic nu a jucat vreo 5-6 etape. Cojocaru are vreo 12 minute în ultimele două etape. Nu au adus nimic”, a mai spus Panduru, conform sursei citate.